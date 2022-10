Sonbaharda cildinize canlılık katacak en etkili cilt bakım ürünleri

Sonbaharın gelmesiyle beraber cildinizde kuruluk başta olmak üzere çeşitli cilt problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Yazdan kalma güneş lekeleri, mat ve solgun görünen bir cilt gibi istemediğiniz durumlar olabilir. Fakat iyi bir cilt bakım rutiniyle bu problemlerin hepsinden kurtulmanız mümkün. Rutininize ekleyeceğiniz birkaç ürünle cildinizi parlak ve canlı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bu ürünler neler mi? Okumaya devam edin!

1. Her şeyin başı temizlik: Bioderma Sensibio Foaming Gel

Gün içinde cildinize yapışan toz ve kirler, siyah nokta veya sivilce oluşmasına sebep olabilir. Sabah akşam düzenli yapacağınız temizlikle cildinizi toz ve kirden arındırabilir, oluşabilecek cilt problemlerinin önüne geçebilirsiniz. Kuru ve hassas ciltler için üretilen Bioderma Sensibio Foaming Gel, cildinizi hem temizler hem nemlendir. Aynı zamanda içeriğindeki D.A.F hassas, cilt toleransının yükselmesine yardımcı olur.

2. Sonbahar için ideal bir nemlendirici: W-Lab Madeleb Krem

Sonbaharda cildiniz her zamankinden fazla kuruyabilir ve yaz aylarında kullandığınız nemlendirici yeterli gelmeyebilir. Daha yoğun içerikli bir nemlendirici kullanarak cildinizin nem ihtiyacını karşılayıp teninizi canlandırabilirsiniz. W-Lab Madeleb Krem, cildinizin nem ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sivilce ve lekelerinize de iyi gelir. SPF koruması ile sizi güneşin olumsuz etkilerinden korur. Düzenli kullanımda cildinizin parladığını ve canlandığını görebilirsiniz.

3. Vücudunuzun neme doyması için: Neutrogena Deep Moisture Parfümlü Vücut Losyonu

Yüzünüzü değişen havaların etkisinden korumanız önemli tabii ki ama vücudunuz da mevsim değişikliğinden etkilenir ve neme ihtiyaç duyar. Rutininize ekleyeceğiniz vücut losyonu, cildinizi sonbaharın etkilerinden korur. Neutrogena Deep Moisture Parfümlü Vücut Losyonu, vücudunuzu derinlemesine nemlendirir ve cildinizin 48 saat boyunca nemli kalmasını sağlar. Losyon, uygulandıktan sonra hemen emilir ve cildinizde yağlı bir his bırakmaz.

4. Dudaklarınız için en iyisi: Blistex Medplus Stick Onarıcı ve Ferahlatıcı Bakım Kremi

Soğuk havalar cildinizin yanı sıra dudaklarınızda da kuruluğa sebep olabilir. Bu nedenle dudaklarınızı soğuk havaların etkisinden korumanız gerekir. Dudaklarınızı iyi bir nemlendirici kullanarak soğuk havalardan koruyabilir, böylece çok daha pürüzsüz dudaklara kavuşabilirsiniz. Blistex Medplus Stick Onarıcı ve Ferahlatıcı Bakım Kremi, kuru ve çatlamış dudaklarınızı iyileştirir, kaybettiği nemi geri kazandırabilir. Ayrıca SPF 15 koruması ile dudaklarınızı güneşin zararlı etkilerinden korur.

5. Her mevsim kullanabileceğiniz bir güneş kremi: Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Leke Giderici Güneş Kremi

Güneş kremini her mevsim kullanmanız, cildiniz için çok önemli. Güneş kremi cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkisinden korur, teninizin güneş kaynaklı yaşlanmasını önler. Bu yüzden yazın güneş kremi kullanımını sonbaharda sürdürmek çok önemli. Ayrıca güneş kremi cildinizin daha sağlıklı olmasına ve canlanmasına yardımcı olur. Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Leke Giderici Güneş Kremi, cildinizi güneş ışığının olumsuz etkilerinden korur, lekeleri azaltır.

6. Derinlemesine temizlik için: The Purest Solutions Fruit Enzyme Powder Exfoliator & Peeling

Cildinizi sabah ve akşam temizleme jeli ile temizlemek çok önemli fakat bu, yeterli olmayabilir. Haftada 1-2 kez peeling yaparak cildinizi derinlemesine temizleyip yenileyebilirsiniz. Peelingler cildin pürüzsüzleşmesine ve canlanmasına yardımcı olur. The Purest Solutions Fruit Enzyme Powder Exfoliator & Peeling; tıkanmış gözeneklerinizi temizler. İçerdiği nazik kimyasallar sayesinde cildiniz tahriş olmaz. Teninizin daha parlak görünmesine yardımcı olur ve cilt tonunuzu eşitler.

7. Daha parlak bir cilt için: Garnier Skin Naturals Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Yüz Maskesi

Cildinizi temizliyor, nemlendiriyor fakat yine de istediğiniz parlaklıkta ve canlılıkta bir cilt görünümü elde edemiyorsanız kâğıt maskeler tam size göre! Kâğıt maskeler kısa sürede cildinize parlaklık verir ve teninize canlılık katar. Haftada iki kere kullanabileceğiniz Garnier Skin Naturals Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Yüz Maskesi ile cildiniz eskisinden çok daha parlak ve canlı görünebilir. Böylece sonbaharın etkilerinden cildinizi koruyabilirsiniz.

8. Cildini korumak isteyenlere: Doa Kozmetik C Vitamini %5 Serum

C vitamini; vücudu hastalıklardan korur, bağışıklık sistemine katkı sağlar. Aynı şekilde C vitamini cildinizi de sonbaharın etkilerinden korur, teninizin yenilenmesini sağlar, daha parlak görünmesine yardımcı olur. Üstelik C vitamininin cilt lekelerini açma özelliği de bulunuyor. Doa Kozmetik C Vitamini %5 Serum, cildinizin canlanmasını ve ışıltılı görünmesine yardım eder. Antioksidan etkisi sayesinde cildinizi dış etkenlerden korur.

9. Cildinizin mineral ihtiyacı için: Nivea Canlandırıcı Tonik

Tonikler, cildinize mineral desteği sağlayarak cildinizin canlı görünmesine yardımcı olur. Gözenekleri sıkılaştırmak için de birebir olan tonikler, cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar. Nivea Canlandırıcı Tonik, cildinizdeki kiri ve makyaj kalıntılarını nazikçe temizler. Aynı zamanda teninizi nemlendirir ve nemlendirici uygulamaya hazırlar. Toniğin etki göstermesi için sabah ve akşamları düzenli kullanmanız önem taşıyor.

10. Yoğun nemle rüzgârın etkilerinden korunun: Shiseido Firming Massage Mask Nemlendirici Yüz Maskesi

Eğer kâğıt maskeleri tercih etmiyorsanız cildinizin tüm nem ihtiyacını karşılayacak bir önerimiz var, Shiseido Firming Massage Mask Nemlendirici Yüz Maskesi! İçeriğinde yer alan bio-hyalüronik asit, cildinizin tüm nem ihtiyacını karşılayarak serin havalarda kurumasını önler. Cilt dokusunu yenileyerek çok daha esnek, yumuşak ve ışıltılı bir ten görünümü sağlar. Yaşlanma karşıtı etkisi de bulunan maskeyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.