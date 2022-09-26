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Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

23.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların serinlemesiyle mevsime uygun giyinebilmek için gardıroplardaki parçalar gözden geçiriliyor. Özellikle günlük stil için spor tarzdaki alt üst takımlar ön plana çıkıyor. Sizler için sonbaharda kullanıma uygun takımları, uzun taytları, crop ve büstiyer gibi üstlerle kombinlenen modelleri araştırdık. İşte, sonbahar aylarında sizi her an konforlu hissettirecek o ürünler...

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

Sonbaharın gelişiyle birçok marka, kadınlar için mevsim şartlarına uygun alt üst takımları piyasaya sürdü. Yeni sezonda sıkça karşılaşacağımız rahat kesimli alt üst takımlar, renk seçenekleri açısından da oldukça zengin bir yelpazeye sahip. Alışveriş, yürüyüş, spor ya da en sevdiğiniz arkadaşınızla kısa bir kahve molasında rahat parçaları tercih eden biriyseniz kaliteli kumaşlara sahip takım önerilerini incelemenizi öneririz.

1. Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir model: Butikburuç Kadın Siyah İki İplik Eşofman Takımı

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

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İstediğiniz her yerde rahatça kullanabileceğiniz Butikburuç Kadın Siyah İki İplik Eşofman Takımı, sezonun en çok satan takım seçenekleri arasında yer alıyor. 2022 sonbahar sezonunun trendlerine göre tasarlanan ürün, geniş beden seçeneği ile her kadına hitap ediyor. Kumaşının kaliteli yapısı, teninizde yumuşak bir his bırakıyor. Belden ve paçadan lastikli olarak tasarlanan modelin üst parçası, crop olarak üretilirken kapüşon detayı ise konforlu bir kullanım sunuyor. Dilerseniz spor ayakkabılar dilerseniz botlar ile kombinleyeceğiniz takımı, çok seveceğinizden eminiz.

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2. Kalite, tasarım ve estetik bir arada: DB BERDAN Kadın Db's Siyah Ultra Teknolojik Set

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

Moda trendleri içinde spor giyim olarak tanımlanan tayt ve crop takımlar, son zamanlarda casual olarak da kullanılıyor. Günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında bulunan ve toparlayıcı olarak tasarlanan modeller, en çok tercih edilen seçeneklerden arasında yer alıyor. Dayanıklı ve yumuşak dokusu ile dikkat çeken DB BERDAN Kadın Db's Siyah Ultra Teknolojik Set; renkli ve geometrik tasarımı bir arada sunuyor. Kalitesiyle göz dolduran bir takım arayışındaysanız bu modeli incelemenizi ve sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

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3. Renkli olmayı sevenlere: GRIMELANGE CLEMENTINE Kadın Nar Çiçeği Renk Yuvarlak Yaka Eşofman Takımı

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

Eşofman takımları şüphesiz her kadının severek kullandığı tekstil ürünleri içinde ilk sıralarda geliyor. Hem konforu hem modern stili bir arada yakalamak isteyenler için tasarlanan GRIMELANGE CLEMENTINE Kadın Nar Çiçeği Renk Yuvarlak Yaka Eşofman Takımı, sezon trendlerini yakalayan modellerden biri oluyor. Geniş kesimli alt üst takım olarak üretilen model, kumaş kalitesi sayesinde ön plana çıkıyor. Hafif yapısı, canlı rengi ve modaya uygun tasarımı ile ürün; gardırobunuzun anahtar parçalarından biri olmaya aday gibi görünüyor. Ürünü detaylı biçimde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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4. Şıklık ve konfor bir arada: Fashiontayt İkili Takım

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

Esnek yapısına rağmen vücudu toparlama özelliği bulunan Fashiontayt İkili Takım, mor rengiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamak isteyen kadınlar için harika seçeneklerden biri. Ekstra yüksek bel olarak tasarlanan tayt ve sıfır yaka croptan oluşan takım, dikişsiz push up özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Dört yana esneyebilen kumaş yapısı ve nefes alabilen dokusuyla hem sporda hem günlük aktivitelerde kullanılabilen model; S, M ve L bedenlerinde satışa sunuluyor. Vücudu iyi saran ve yumuşak dokulu bir takım arıyorsanız bu ürünle sizi gören herkesin beğenisini kazanabilirsiniz.

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5. Klasik stillerden vazgeçemiyorsanız: PUMA Kadın Klasik Kapüşonlu

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

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Klasik tasarımlardan vazgeçemeyenlere özel olarak üretilen PUMA Kadın Klasik Kapüşonlu, kalitesi ile adından söz ettiriyor. Bilinirlik açısından dünya genelinde kendini kanıtlamış olan Puma'nın en çok satan modellerinden biri olan ürün, siyah alt parçaya eşlik eden soft pembe renkli üstü ile zarif bir görünüm oluşturuyor. Standart kesime sahip modelin yan cepli olarak tasarlanan alt bölümü, ipli ve elastik bel detayıyla üretiliyor. Üst bölümü ise boydan boya fermuarlı olması ve jarse astarlı kapüşonuyla dikkat çekiyor. Hem alt hem üst parçalarda Puma Cat logoları ise tasarıma spor bir hava katıyor.

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6. Aynı anda birçok takım almak isteyenler için: Berrak Kadın Sporcu Tayt Takım Dört Takım Sekiz Parça

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

Sportif parçalarla şık görünümler yaratmak isteyenler, şüphesiz farklı modelleri gardıroplarında bulundurmak istiyor. Çeşitli renk ve desenlerde karşımıza çıkan Berrak Kadın Sporcu Tayt Takım Dört Takım Sekiz Parça, daha fazla modele ihtiyaç duyanlar için ideal bir seçenek. %90 polyester ve %10 elastan malzemeden üretilen setin içindeki taytlar, toparlayıcı özellikleriyle yüksek bel olarak üretiliyor. Büstiyerler ise birbirinden yaratıcı tasarımlar ile göz dolduruyor. Pembe, mavi ve yeşil renklerin baskın olduğu set, S-M ve L-XL beden seçenekleri ile satışa sunuluyor.

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7. Sade ve şık: Atic Kadın Rahat Bol Fitilli Pantolonlu Takım

Sonbaharda tüm gözleri üzerine çekmek isteyenler için alt üst kombin önerileri

Streç formlu ürünlerin yanı sıra rahat ve bol kesimli modellere ihtiyaç duyanlar için tasarlanan Atic Kadın Rahat Bol Fitilli Pantolonlu Takım, günlük kullanım için tercih edilen ürünlerden biri. Ürün, fitilli kumaşının yumuşak yapısıyla teni rahatsız etmeden maksimum rahatlık sağlıyor. Boru paçalı alt bölüme eşlik eden sıfır yaka kısa kollu tunik ise vücut hatlarını ön plana çıkarmadan sade bir stil oluşturuyor. Spor ayakkabılarla son derece şık bir kombin yaratan tasarım, S bedenden XL bedene kadar üretiliyor. Ürünün aynı zamanda beş farklı renk seçeneği olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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