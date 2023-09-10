SONDAKİKA | Ankara'da korkunç olay! Eşi ve baldızını başından vurdu sonra da intihar etti

Son dakika: Ankara'dan akşam saatlerinde korkunç bir haber geldi. Kahramankazan'da Hüseyin Yüksel boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını başlarından silahla vurarak öldürdü. Daha sonra Yüksel aynı silahla yaşamına son verdi. Cenazeler morga kaldırılırken Emine Yüksel'in eşine karşı aldırdığı uzaklaştırma kararının süresinin sona erdiği öğrenildi.

YOL ÜZERİNDE KARŞILAŞTI, DEHŞET SAÇTI!

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir ile bulvar üzerinde karşılaştı. Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERMİŞ

Öte yandan Emine Yüksel'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

