HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SONDAKİKA | Ankara'da korkunç olay! Eşi ve baldızını başından vurdu sonra da intihar etti

SONDAKİKA | Ankara'da korkunç olay! Eşi ve baldızını başından vurdu sonra da intihar etti

10.09.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara'da 43 yaşındaki Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir'i sokak ortasında başından silahla vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

SONDAKİKA | Ankara'da korkunç olay! Eşi ve baldızını başından vurdu sonra da intihar etti

Son dakika: Ankara'dan akşam saatlerinde korkunç bir haber geldi. Kahramankazan'da Hüseyin Yüksel boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını başlarından silahla vurarak öldürdü. Daha sonra Yüksel aynı silahla yaşamına son verdi. Cenazeler morga kaldırılırken Emine Yüksel'in eşine karşı aldırdığı uzaklaştırma kararının süresinin sona erdiği öğrenildi.

YOL ÜZERİNDE KARŞILAŞTI, DEHŞET SAÇTI!

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir ile bulvar üzerinde karşılaştı. Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

3

CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

esini-ve-baldizini-oldurup-intihar-etti_3970_dhaphoto1

UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERMİŞ

Öte yandan Emine Yüksel'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi.

esini-ve-baldizini-oldurup-intihar-etti_3970_dhaphoto2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havadan ve karadan müdahale başladıHavadan ve karadan müdahale başladı
Fas'taki depremden acı haber geldi! Birçok köy yok oldu, ölü sayısı 2 bini aştıFas'taki depremden acı haber geldi! Birçok köy yok oldu, ölü sayısı 2 bini aştı
Türkiye’de nadir görülüyordu! Cansız bedeni bulunduTürkiye’de nadir görülüyordu! Cansız bedeni bulundu
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.