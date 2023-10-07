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Sondakika: Cumhurbaşkanı kararıyla kamu kurumlarına yeni atama!

07.10.2023 00:38 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı kararıyla kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar atandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç atandı.

Sondakika: Cumhurbaşkanı kararıyla kamu kurumlarına yeni atama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir oldu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç atandı.

KOSGEB Başkanlığı'na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.

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