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Son dakika: İran'da deprem! Büyüklüğü...

17.10.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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İran'ın güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19.40'ta olan depremin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Son dakika: İran'da deprem! Büyüklüğü...

İran'ın güneyinde saat 19.40'ta 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU!

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Farğan ilçesinde de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.39'da kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Saat 08.29'da da eyaletin Fin ilçesi 5,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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