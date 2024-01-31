Soner Kabadayı sosyal medyayı salladı! Ankaragücü'nün transferi Saponara'ı paylaşıp...

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Riccardo Saponara le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü taraftarında heyecan yaratan transfer, kısa sürede gündem olmayı başardı. Ama futbolcunun transferi yanı sıra ünlü bir şarkıcıya benzerliği de çok konuşuldu.

BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Saponara'nın ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Durumun farkına varan Soner Sarıkabadayı da X hesabından Ankaragücü'nün yaptığı Saponara'nın ilk antrenmanı paylaşımını alıntıladı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" notunu yazdı.







