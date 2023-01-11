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Sonuç şaşkına çevirdi! Yapay zeka bu işte de beklenmeyecek kadar iyi çıktı

11.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT hakkında yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Bir muhabir ise ilginç bir deneme yaparak herkesi şaşkına çevirdi. Muhabir, "Hayattaki en sıkıcı görevlerden biri olan iş başvurusunda yapay zekanın kullanışlı olup olmadığını görmek istedim" diyerek yapay zekanın niyet mektubu yazmasını sağladı ve işe alım yetkililerine ne düşündüklerini sordu. Sonuç oldukça şaşırtıcıydı.

Sonuç şaşkına çevirdi! Yapay zeka bu işte de beklenmeyecek kadar iyi çıktı

OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet robotunun yeni bir sürümü olan ChatGPT, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada çok konuşuldu. Ancak insanlarla konuşan, sorulara yanıt veren, kod yazabilen ve çeviri yapabilen ChatGPT hakkında çıkan haberlere şimdi bir yenisi daha eklendi. Business Insider'dan Beatrice Nolan, yapay zeka destekli sohbet robotuyla ilginç bir niyet mektubu denemesi yaptı ve oldukça şaşırtıcı bir sonuca ulaştı.

CHATGPT'YE NİYET MEKTUBU YAZDIRDI

Hazırladığı habere göre Nolan, "Hayattaki en sıkıcı görevlerden biri olan iş başvurusunda yapay zekanın kullanışlı olup olmadığını görmek istedim" diyerek ChatGPT'nin bu alandaki kullanışlılığını test etmeye karar verdi. Bunun için ChatGPT'ye bazı gerçek iş tanımları ve gerçek olmayan deneyim bilgileri giren Nolan, ardından ChatGPT'nin oluşturduğu "niyet mektuplarını" ne düşündüklerini görmek adına uzmanlara gönderdi.

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Yapay zeka tarafından oluşturulan çıktılara bakan uzmanlardan ikisi de, bunların gerçek adaylar tarafından yazılmış gibi göründüğünü kaydetti.

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"MUHTEMELEN BUNUN GERÇEK BİR ADAY TARAFINDAN YAZILDIĞINI DÜŞÜNÜRÜZ"

Birleşik Krallık'taki işe alım şirketi Reed'de uzman olarak görev yapan Chris Willsher, "Muhtemelen bunun gerçek bir aday tarafından yazıldığını düşünürüz ve ardından görüşme yaparız" ifadelerini kullandı.

Ancak her şey iyi gibi gözükse de mükemmel değildi. Çünkü Willsher devamında "Mektubun yapısı iyi, Ancak başvurdukları şirketle ilgili bazı ayrıntılardan yoksun." dedi.

Yazılım şirketi Jobber'de "yetenek avcısı" olan Stephanie Petry ise ChatGPT'nin muhasebeci pozisyonu için yaptığı başvurunun oldukça iyi olduğunu kabul etti. Petry, "Hakkında daha iyi bir fikir edinebilmek için adayı muhtemelen bir sonraki tura gönderirim" diyerek yazılanı beğendiğini göstermiş oldu.

Ancak Petry, sosyal medya asistanlığı için yazılan bir diğer niyet mektubunu o kadar beğenmedi. "Yazım tarzı, o roldeki birinden bekleyeceğim gibi değil" diyen Petry, "Tonları çok resmi ve tatsız, daha fazla yaratıcılık ve karakter göstermelerini beklerdim." ifadelerini kullandı.

Hem Willsher hem de Petry mektupların kişilikten ve şirketlerle ilgili araştırmalardan yoksun olduğunu söyledi.

Petry ise "Karakterden yoksunlar ve kişiyi biraz daha yakından tanımak isteyeceğim kadar resmi ve profesyonel görünüyorlar." şeklinde konuştu.

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