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'Sonun Özgecan gibi olacak' demişti! 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

16.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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'Sonun Özgecan gibi olacak' demişti! 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Sosyal medya üzerinden bir kadını "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddia edilen tutuklu sanık Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshiyev'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezayı erteleyen mahkeme, sanık Samir Balakıshiyev'in tahliyesine de karar verdi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Samir Balakıshiyev getirildi. Mağdur Hacer Karaağaç İzmir'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanığın babası da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Sanık Samir Balakıshiyev savunmasında, "13 Şubat tarihinde sosyal medyadan canlı yayın yaparken Esmer isimli bir kişi canlı yayına konuk oldu. Onunla anlaşmalı kurgu düzenledik. Tartışma yaparak insanların ilgisini çekip, izleyici kitlesine sahip olmak istedim. Bu sırada canlı yayına Hacer isimli bayan konuk oldu. İstem dışı anneme hakaret ettiğini duydum. Ben de bunun üzerine şov ve korkutma amaçlı kendisine tecavüz edip öldüreceğimi, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını , kafasını kestirip göle atacağımı söyledim. Bu sözleri söylerken elimde sahte bir kılıç vardı. Ben bu videoyu paylaştıktan sonra babam videoyu görüp bana kızınca ben de Hacer ile birlikte canlı yayın yaparak Hacer'den özür diledim. Hacer bana 'Seni babanın hatrına affediyorum, ben senin annenin öldüğünü bilmiyordum' dedi. Ben herkesten özür diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Müşteki Hacer Karaağaç ise "Ben sanığın olay tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Yorumları sırasında kadınlara da küfür edince ben de bunun üzerine sinirlenerek 'Kadınlara küfür ediyorsa kendi anasıdır, bacısıdır' şeklinde yorum yaptım. Daha sonra beni tehdit etmiş. Babasının bana ulaşmasının ardından babasını hatrına sanığın hatasını kabul ederek şikayetçi olmadım. Şikayetçi değilim" dedi.

"ÖZGECAN ASLAN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sanığın avukatı Aydın Tezcan "Sanık yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de olduğu için Türk örf ve adetlerini tam olarak bilmemektedir. Esasen şov amaçlı yapmış olduğu sosyal medya yayınında amacını aşarak ve ani gelişen tahrik edici olay ve tepki karşısında istemediği sözler kullanmıştır. Biz de sanığın müdafii olarak özellikle ismi geçen Özgecan Aslan ve ailesinden ve tüm Türk kadınlarından sanık ile birlikte özür diliyoruz" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Sanığın avukatı Ayet Metehanoğlu Mete de, müşteki Hacer Karaağaç'ın şikayetçi olmadığını vurgulayarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINDA 5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, tutukluluk halinin devamını istediği sanığın "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık "Özür dilerim pişmanım, bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Bir daha kimsenin kalbini kırmayacağım, suçluyum ve suçumu kabul ediyorum. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanık Samir Balakıshiyev'i "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanığın tahliyesine de karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, Samir Balakıshıyev'in 13 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, mağdur Hacer Karaağaç'ı tehdit ettiği belirtilmişti. Şüphelinin sosyal medyadan gösterdiği kılıç da silahtan sayılmıştı. Sosyal medya üzerinden Hacer Karaağaç'ı "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Samir Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

DHA

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