HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sonunda bunu da gördük! "Paralarını ver okuyup üfleyelim" diyerek dolandırdılar

Sonunda bunu da gördük! "Paralarını ver okuyup üfleyelim" diyerek dolandırdılar

24.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da çiftçi Osman Aksoy (63), hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyen 3 kişinin "Paralarını ver okuyup üfleyelim" teklifini, kabul edince 16 bin 500 lirasından oldu. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, Çetin Karakuş mahkeme başkanının kamera kaydında gözüktüğünü söylemesi üzerine "İnsanoğlu birbirine benzer" cevabını verdi.

Sonunda bunu da gördük! "Paralarını ver okuyup üfleyelim" diyerek dolandırdılar

Olay, 3 yıl önce Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Osman Aksoy, Ziraat Odası'na sattığı patatesin parası 16 bin 500 lirayı aldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Daha sonra 3 çocuk babası Aksoy'un, yanına gelen ve hayır işleriyle uğradıklarını söyleyen Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş, "Paranı okuyup üfletelim" diyerek Aksoy'a teklifte bulundu. Teklifi kabul Aksoy'un parasını alarak bir apartmana giren 3 kişi, sonra ortadan kayboldu. Aksoy savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

d3d92214254d3f869bb842ce86c34c08

2 YIL SONRA KAMERA KAYITLARI ÇIKTI

Olaydan 2 yıl sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarının incelenmesiyle 3 şüpheli, yakalandı. Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş hakkında, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 7 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Osman Aksoy, "Olay günü, bu 3 kişi yanıma yanaşarak hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyerek, cebimdeki parayı kendilerine vermemi ve dualarla okuyup üfledikten sonra geri vereceklerini vaat ettiler. Ben de onlara inandım. Sattığım patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı kendilerine verdim. Sonra bir apartmana girip 'Paraları okuyup üfleyip geleceğiz' dediler ama bir anda kayboldular. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Ben bunu hak ettim, nasıl olur da inanırım böyle şeye" diyerek kendisini de suçladı.

Tutuklu sanıklar Çetin Karakuş, Ömer Maviş ile Yaşar Karakuş, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Çetin Karakuş, mahkeme başkanının, "Kamera görüntülerinde yüzün görülüyor ve tıpatıp bu sensin" sorusuna, "İnsanoğlu birbirine benzer, o fotoğraf bana ait değil" diyerek cevap verdi. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadıDünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
Eşi 'Seni aldattım' dedi, sonrası korkunçEşi 'Seni aldattım' dedi, sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Kına gecesinde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, baba öldü

Kına gecesinde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, baba öldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.