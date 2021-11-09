Sonunda geldi! Poco M4 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Poco, M3 Pro 5G ile birçok tüketicinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Poco'nun imzasını taşıyan model sonrası Poco M4 Pro 5G için de bekleyiş başlamıştı. M4 Pro'nun Redmi Note 11 ile benzer olacağı söyleniyordu. Nitekim Poco resmi tanıtımını gerçekleştirdi ve bir süredir beklenen Poco M4 Pro 5G sahneye çıktı.

İŞTE POCO M4 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Poco M4 Pro 5G'nin özellikleri arasında 6.6 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ bir ekran bulunuyor. Telefon MediaTek Dimensity 810 işlemcinden güç alırken, bu işlemciye modele göre değişiklik gösteren 4 GB/6GB RAM ve 64GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Poco, Dynamic RAM adını verdiği teknoloji ile 4GB RAM'i 5GB RAM'e, 6 GB RAM'i ise 8GB RAM'e çıkartabildiğini söylüyor. Poco M4 Pro 5G, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile destekleniyor.

M4 Pro 5G'nin kameralarına bakalım. Telefon, 50 MP ana kameraya sahip. Bu kameranın dışında telefonun arkasında 119 derecelik geniş açılı kamera da mevcut. Ön tarafta ise 16 MP'lik ön kamerayı görüyoruz. Telefon kutusunda MIUI 12.5 arayüzü ile çıkıyor.

POCO M4 PRO 5G'NİN FİYATI NE KADAR?

Poco M4 Pro 5G'nin fiyatı 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı sunan model için 229 euro olarak belirlenmiş. Daha fazla RAM ve depolama kapasitesine sahip, 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı sunan model ise 249 euroluk bir fiyat ile geliyor. Poco M4 Pro 5G'nin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Ancak resmi açıklamaları takip etmek en iyisi olacaktır.

POCO M4 PRO 5G'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.6 inç, 90 Hz, Full HD+ ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 810

Bellek: 4 GB RAM/6 GB RAM (Dynamic Ram ile 5 GB RAM/8 GB RAM)

Depolama: 64 GB/128 GB dahili depolama

Batarya: 33W hızlı şarj, 5.000 mAh

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 119 derece geniş açılı kamera

Ön kamera: 16 MP

İşletim sistemi: Android işletim sistemi tabanlı MIUI 12.5 arayüzü



