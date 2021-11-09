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Sonunda geldi! Poco M4 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

09.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poco, bir süredir beklenen Poco M4 Pro 5G'yi resmen tanıttı. 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ bir ekrana sahip olan Poco M4 Pro 5G'nin özellikleri arasında dikkat çekici başka detaylar da var. Peki Poco M4 Pro 5G'nin fiyatı ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı.

Sonunda geldi! Poco M4 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Poco, M3 Pro 5G ile birçok tüketicinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Poco'nun imzasını taşıyan model sonrası Poco M4 Pro 5G için de bekleyiş başlamıştı. M4 Pro'nun Redmi Note 11 ile benzer olacağı söyleniyordu. Nitekim Poco resmi tanıtımını gerçekleştirdi ve bir süredir beklenen Poco M4 Pro 5G sahneye çıktı.

İŞTE POCO M4 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Poco M4 Pro 5G'nin özellikleri arasında 6.6 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ bir ekran bulunuyor. Telefon MediaTek Dimensity 810 işlemcinden güç alırken, bu işlemciye modele göre değişiklik gösteren 4 GB/6GB RAM ve 64GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Poco, Dynamic RAM adını verdiği teknoloji ile 4GB RAM'i 5GB RAM'e, 6 GB RAM'i ise 8GB RAM'e çıkartabildiğini söylüyor. Poco M4 Pro 5G, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile destekleniyor.

Poco M4 Pro 5G'nin özellikleri

M4 Pro 5G'nin kameralarına bakalım. Telefon, 50 MP ana kameraya sahip. Bu kameranın dışında telefonun arkasında 119 derecelik geniş açılı kamera da mevcut. Ön tarafta ise 16 MP'lik ön kamerayı görüyoruz. Telefon kutusunda MIUI 12.5 arayüzü ile çıkıyor.

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POCO M4 PRO 5G'NİN FİYATI NE KADAR?

Poco M4 Pro 5G'nin fiyatı 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı sunan model için 229 euro olarak belirlenmiş. Daha fazla RAM ve depolama kapasitesine sahip, 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı sunan model ise 249 euroluk bir fiyat ile geliyor. Poco M4 Pro 5G'nin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Ancak resmi açıklamaları takip etmek en iyisi olacaktır.

POCO M4 PRO 5G'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 6.6 inç, 90 Hz, Full HD+ ekran
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 810
  • Bellek: 4 GB RAM/6 GB RAM (Dynamic Ram ile 5 GB RAM/8 GB RAM)
  • Depolama: 64 GB/128 GB dahili depolama
  • Batarya: 33W hızlı şarj, 5.000 mAh
  • Arka kamera: 50 MP ana kamera + 119 derece geniş açılı kamera
  • Ön kamera: 16 MP
  • İşletim sistemi: Android işletim sistemi tabanlı MIUI 12.5 arayüzü

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