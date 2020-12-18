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Sony açıkladı: Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan kaldırıldı!

18.12.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Sony açıkladı: Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan kaldırıldı!

Sony PlayStation Store'da yer alan Cyberpunk 2077 için beklenmedik bir açıklama yaptı. Şirket, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek CD Projekt RED yapımı oyun Cyberpunk 2077'yi PS Store'dan kaldırdı. Ayrıca para iadesi müjdesi de geldi.

Cyberpunk 2077... Oyun dünyası şu sıralar bu oyundan başka neredeyse hiçbir şey konuşmuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri oyunda ortaya çıkan hatalar ve performans problemleri. Özellikle PlayStation 4 sahipleri, Cyberpunk 2077'yi performanslı bir şekilde oynayamadıkları için şikayetçiler. Oyunun arkasındaki isim CD Projekt RED ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 3 yeni yama çıkartacaklarını söyleyerek, oyunculara tabiri caizse 'sorunları çözeceğiz' demişti. Ayrıca firma isteyen kişilerin oyunu iade edebileceklerini de dile getirmişti. İade konusunda bahsi geçen firmalardan biri de Cyberpunk 2077 PlayStation sürümünün satışa çıktığı PlayStation Store'un sahibi Sony idi ve Sony, bugün kimsenin beklemediği bir karar aldı.

CYBERPUNK 2077 ARTIK PLAYSTATİON STORE'DA YOK

Sony, Cyberpunk 2077'nin PlayStation Store'dan bir sonraki duyuruya kadar kaldırılacağını açıkladı. Müşteri memnuniyetine de değinen şirket, ''SIE, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır, bu nedenle PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077 'yi satın alan tüm oyuncular için tam bir para iadesi yapmaya başlayacağız.'' ifadelerini kullandı. Yani Cyberpunk 2077 sahibi tüm oyuncular istedikleri takdirde paralarını iade alabilecek.

Cyberpunk 2077

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CYBERPUNK 2077 PARA İADESİ NASIL YAPILIR?

Cyberpunk 2077 para iadesi işlemleri için Sony bir form da paylaştı. Bu formu doldurduğunuzda ve satın alma işleminiz onaylandığında Sony'nin açıklamasına göre para iadeniz gerçekleşecek. Ancak şu sıralar forma erişmekte bazı sıkıntılar yaşanıyor. Tekrar tekrar deneyip formu doldurup para iadesi için başvuruda bulunabilirsiniz.


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