Sony açıkladı: Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan kaldırıldı!

Cyberpunk 2077 para iadesi işlemleri için Sony bir form da paylaştı. Bu formu doldurduğunuzda ve satın alma işleminiz onaylandığında Sony'nin açıklamasına göre para iadeniz gerçekleşecek. Ancak şu sıralar forma erişmekte bazı sıkıntılar yaşanıyor. Tekrar tekrar deneyip formu doldurup para iadesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.