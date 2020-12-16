CD Projekt RED itiraf etti: Cyberpunk 2077 için yeteri kadar zaman ayrılmadı

Cyberpunk 2077 tartışmaları hala sürüyor. Büyük umutlarla çıkan oyun, özellikle PlayStation 4 oyuncuları tarafından eleştiriliyor. Bu eleştirilerin sebebi ise oyuncuların karşılaştıkları düşük performans sorunlarından meydana geliyor. CD Projekt RED, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise bu sorunları kabul etti ve özür diledi. Sorunları çözme amacı taşıyan yamaları önümüzdeki dönemde sunacağını açıklayan firma, Cyberpunk 2077 satın alan oyuncular için iade kapısını da araladı. Fakat firmanın yatırımcılarla düzenlediği toplantı, oyunun eski nesil konsollardaki performansı için bir itirafı da beraberinde getirdi.

CD PROJEKT RED ESKİ NESİLE ZAMAN AYIRAMADI

CD Projekt RED, vg247'nin haberine göre, düzenlediği toplantıda Cyberpunk 2077 PS4 ve Xbox One performansının neden vadedildiği kadar iyi olmadığı konusuna değindi. Toplantıda söz alan iş geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michal Nowakowski, ''Eski nesile odaklanmak yerine PC ve Next-gen versiyonlara odaklandık. Kesinlikle eski nesile yeteri kadar zaman harcamadık. '' itirafında bulundu. Nowakowski, dışarıdan veya içeriden Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ile alakalı herhangi bir baskı olmadığını da ekledi.