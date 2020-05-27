Sony PlayStation 5 sitesini güncelledi, PS5'in ilk özelliklerini paylaştı!

PlayStation 5 beklentisi ile oyun severlerin heyecanı hala sürüyor. Sony'den ise bu anlamda herhangi bir adım yok. İddialar ise Sony'nin Haziran ayında bir etkinlik düzenleyebileceğini söylüyor. Sony'nin PlayStation 5'in resmi internet sitesinde yaptığı değişiklikler de bu iddiaları doğrular gibi.
Sony, PlayStation 5'in duyurusunu gerçekleştirdiği zaman, yeni nesil oyun konsolunun internet sitesini de açmıştı. İnternet sitesinde PlayStation 5'in yakında geleceğini söyleyen, onun 2020 tatil dönemi piyasaya çıkacağını ifade eden ve logosunu paylaşan Sony, sitesinde PlayStation 5'e dair başka herhangi bir bilgiye yer vermedi. Ancak bugün Sony şaşırtıcı bir değişiklik yaptı ve PlayStation 5'in bazı özelliklerini siteden paylaştı. Bu özellikler ise şöyle sıralanıyor:
Yıldırım hızı
PlayStation konsolunun yapabileceklerinin kurallarını baştan yazan özel CPU, GPU ve Entegre G/Ç ile SSD'nin gücünden faydalanın.
Çarpıcı oyunlar
İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5 özelliklerini deneyimleyin.
Nefes kesici etkileyicilik
Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve 3D Ses teknolojisi desteğiyle daha derin bir oyun deneyimini keşfedin.
Gördüğünüz gibi Sony PlayStation 5'in internet sitesine, zaten sızıntılar sayesinde öğrendiğimiz bilgileri eklemiş durumda. İşin iyi yanı, sızıntılarda çıkan bilgilerin doğrulanmış olması. Ancak yeni bir şey veya Sony PlayStation 5'te yer alacak üstün bir özellik bilgisi ise paylaşılmış değil. Anlaşılan son ana kadar Sony PlayStation 5'in üzerindeki örtüyü kapalı tutmaya devam edecek. Söz konusu PlayStation 5 sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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