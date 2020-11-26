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Sony PlayStation Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

26.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Sony PlayStation Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları belli oldu. Sony'nin PlayStation oyuncularına sunduğu PlayStation Plus abonelik hizmetinde 2020'nin son ayında üç oyun ücretsiz hale gelecek. Oyunların arasında PlayStation 5 oyunları da var. İşte PS Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları!

PlayStation Plus ücretsiz oyunlar dağıtımını artık tam bir gelenek haline getirmiş durumda. Her ay abonelerine ücretsiz oyunlar veren Sony, geçtiğimiz ay da bu geleneğinden vazgeçmemişti. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition satışlarının başlamasıyla, PS5 oyunu Bugsnax da PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları arasında yer almıştı. Şimdi ise Sony PlayStation Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı ve 2020'nin son ayında da geleneğini sürdürdü.

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Aralık ayında PS Plus ücretsiz oyunlarında karşımıza çıkacak oyunlardan ilki, Just Cause 4 olacak. Just Cause 4 casus Rico Rodriguez'ın maceralarını konu alıyor. Güney Amerika ülkesi Solis'te geçen çatışmalara ev sahipliği yapan oyun, maceraseverlerin dikkatini çekebilecek bir yapım.

Just Cause 4

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine sunacağı ikinci oyun ise Rocket Arena. Rocket Arena, Electronic Arts'ın 3'e 3 nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda arenanın hakimi ve şampiyonu olmak için roket ile birlikte kıyasıya bir mücadele gerçekleştirmek zorundasınız. Rocket Arena dışında Worms Rumble da PS Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları arasında yer alıyor. Worms Rumble, gerçek zamanlı, arena tabanlı 32 oyunculuk platformlar arası çarpışmaların yer aldığı bir oyun. Bu oyunda PS Plus ücretsiz oyunları kapsamında.

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PS PLUS ARALIK 2020 OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

PS Plus Aralık 2020 oyunları 1 Aralık itibarıyla hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları tarafından indirilebilecek. Unutmadan hatırlatalım; 1 Aralık'a kadar PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunlarına da sahip olmak mümkün.

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