Sony PlayStation Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunlar dağıtımını artık tam bir gelenek haline getirmiş durumda. Her ay abonelerine ücretsiz oyunlar veren Sony, geçtiğimiz ay da bu geleneğinden vazgeçmemişti. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition satışlarının başlamasıyla, PS5 oyunu Bugsnax da PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları arasında yer almıştı. Şimdi ise Sony PlayStation Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı ve 2020'nin son ayında da geleneğini sürdürdü.

İŞTE PLAYSTATİON PLUS ARALIK 2020 ÜCRETSİZ OYUNLARI!

Aralık ayında PS Plus ücretsiz oyunlarında karşımıza çıkacak oyunlardan ilki, Just Cause 4 olacak. Just Cause 4 casus Rico Rodriguez'ın maceralarını konu alıyor. Güney Amerika ülkesi Solis'te geçen çatışmalara ev sahipliği yapan oyun, maceraseverlerin dikkatini çekebilecek bir yapım.

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine sunacağı ikinci oyun ise Rocket Arena. Rocket Arena, Electronic Arts'ın 3'e 3 nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda arenanın hakimi ve şampiyonu olmak için roket ile birlikte kıyasıya bir mücadele gerçekleştirmek zorundasınız. Rocket Arena dışında Worms Rumble da PS Plus Aralık 2020 ücretsiz oyunları arasında yer alıyor. Worms Rumble, gerçek zamanlı, arena tabanlı 32 oyunculuk platformlar arası çarpışmaların yer aldığı bir oyun. Bu oyunda PS Plus ücretsiz oyunları kapsamında.

December’s PlayStation Plus games bring the chaos, with Worms Rumble, Just Cause 4 and Rocket Arena leading the line-up: https://t.co/VCTOJtmOH2 pic.twitter.com/foo1B6tss6 — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

PS PLUS ARALIK 2020 OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

PS Plus Aralık 2020 oyunları 1 Aralık itibarıyla hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları tarafından indirilebilecek. Unutmadan hatırlatalım; 1 Aralık'a kadar PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunlarına da sahip olmak mümkün.