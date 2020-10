Sony PlayStation Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunlar geleneği devam ediyor. Ekim ayı için Vampyr'i ve Need for Speed Payback'i ücretsiz olarak dağıtan Sony, özellikle Need for Speed Payback ile dikkat çekmişti. Sony, ekim ayını bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde, PlayStation Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı ve oyunculara bir sürpriz daha yaptı.

İŞTE PLAYSTATİON PLUS KASIM 2020 ÜCRETSİZ OYUNLARI!

Kasımda PS Plus'ta ücretsiz olacak oyunlardan ilki, Bugsnax olacak. Bugsnax'ı PlayStation 5 oyunlarının tanıtımından hatırlıyor olabilirsiniz. Zira bu oyun, PS5'in çıkış oyunlarından bir tanesi olarak öne çıkıyordu. Ancak Sony'nin kararıyla birlikte Bugsnax, PlayStation 5'in kasım ayında çıkmasıyla birlikte ücretsiz olarak PS Plus abonelerine sunulacak.

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine sunacağı ikinci oyun ise Hollow Knight. Hollow Knight, böceklerin olduğu ve onlara karşı bir savaş verdiğiniz aksiyon oyunu olarak bizleri karşılıyor. Hollow Knight dışında Middle-earth: Shadow of War'da PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları arasında bulunuyor. Middle-earth: Shadow of War oyunu, Orta Dünya'da geçen ilginç bir hikayeye sahip. Oyun, özellikle savaş oyunlarını sevenlerin dikkatini çekebilecek bir oyun.