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Sony PlayStation Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 29.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

PlayStation Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları belli oldu. Sony'nin PlayStation oyuncularına sunduğu PlayStation Plus hizmetinde kasım ayında üç oyun ücretsiz olacak. Bu oyunlardan biri PlayStation 5 oyunu Bugsnax. İŞte PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları!

Sony PlayStation Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunlar geleneği devam ediyor. Ekim ayı için Vampyr'i ve Need for Speed Payback'i ücretsiz olarak dağıtan Sony, özellikle Need for Speed Payback ile dikkat çekmişti. Sony, ekim ayını bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde, PlayStation Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı ve oyunculara bir sürpriz daha yaptı.

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Kasımda PS Plus'ta ücretsiz olacak oyunlardan ilki, Bugsnax olacak. Bugsnax'ı PlayStation 5 oyunlarının tanıtımından hatırlıyor olabilirsiniz. Zira bu oyun, PS5'in çıkış oyunlarından bir tanesi olarak öne çıkıyordu. Ancak Sony'nin kararıyla birlikte Bugsnax, PlayStation 5'in kasım ayında çıkmasıyla birlikte ücretsiz olarak PS Plus abonelerine sunulacak.

Bugsnax

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine sunacağı ikinci oyun ise Hollow Knight. Hollow Knight, böceklerin olduğu ve onlara karşı bir savaş verdiğiniz aksiyon oyunu olarak bizleri karşılıyor. Hollow Knight dışında Middle-earth: Shadow of War'da PS Plus Kasım 2020 ücretsiz oyunları arasında bulunuyor. Middle-earth: Shadow of War oyunu, Orta Dünya'da geçen ilginç bir hikayeye sahip. Oyun, özellikle savaş oyunlarını sevenlerin dikkatini çekebilecek bir oyun.

Hollow Knight

PS PLUS KASIM 2020 OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

PS Plus Kasım 2020 oyunları 3 Kasım'dan itibaren indirilebilecek. Unutmadan hatırlatalım; PS5 kullanıcıları da ücretsiz oyunları geriye uyumluluk sayesinde konsollarında oynayabilecek.

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