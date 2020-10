Sony PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunları her ay olduğu gibi bu ayda sürüyor. Geride bıraktığımız eylül ayında bir neslin efsanesi Street Fighter V'i ve PUBG'yi ücretsiz olarak dağıtan Sony, bu ay ise oyunculara iki farklı oyun sürprizi daha hazırladı. Sony Avrupa'nın duyurusuyla Ekim 2020 PS Plus ücretsiz oyunları açıklandı.

İŞTE PLAYSTATİON PLUS EKİM 2020 ÜCRETSİZ OYUNLARI!

Ekimde PlayStation Plus'ta ücretsiz olacak ilk oyun, Vampyr olacak. 1918'in Londra'sında geçen oyun, RPG ve korku türünde konumlanıyor. Bir doktor olarak görev aldığınız oyunda şehirde gribe yakalanan vatandaşları kurtarmak için çare arıyorsunuz. Fakat hem bir doktor hem de bir vampirsiniz. İyileştirme yemini ettiğiniz hastalarınızla beslenmekle lanetlenmiş durumdasınız. Oyunda ya hastalıktan kurtulmaya çare bulacak ya da işi içinden çıkılmaz bir hale getireceksiniz. Bu ürkütücü ve enteresan oyundan sonra PS Plus'ın ücretsiz yaptığı ikinci oyuna geçelim.

Need for Speed Payback desek ne dersiniz? Yarış ve hız tutkunlarının listesine eklediği oyunlardan bir tanesi olan NFS Payback PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunlarından ikincisi ve sonuncusu. Oyunda yarışlara katılabiliyor ve sürüşlerinizi kişiselleştirebiliyorsunuz.