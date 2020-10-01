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Sony PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 01.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları paylaşıldı. Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu PlayStation Plus hizmeti kapsamında ekim ayında iki önemli oyun ücretsiz olarak sunulacak. PS Plus ekim oyunlarından biri ise hız tutkunuzu artıracak gibi görünüyor. İşte PS Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları!

Sony PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunları her ay olduğu gibi bu ayda sürüyor. Geride bıraktığımız eylül ayında bir neslin efsanesi Street Fighter V'i ve PUBG'yi ücretsiz olarak dağıtan Sony, bu ay ise oyunculara iki farklı oyun sürprizi daha hazırladı. Sony Avrupa'nın duyurusuyla Ekim 2020 PS Plus ücretsiz oyunları açıklandı.

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Ekimde PlayStation Plus'ta ücretsiz olacak ilk oyun, Vampyr olacak. 1918'in Londra'sında geçen oyun, RPG ve korku türünde konumlanıyor. Bir doktor olarak görev aldığınız oyunda şehirde gribe yakalanan vatandaşları kurtarmak için çare arıyorsunuz. Fakat hem bir doktor hem de bir vampirsiniz. İyileştirme yemini ettiğiniz hastalarınızla beslenmekle lanetlenmiş durumdasınız. Oyunda ya hastalıktan kurtulmaya çare bulacak ya da işi içinden çıkılmaz bir hale getireceksiniz. Bu ürkütücü ve enteresan oyundan sonra PS Plus'ın ücretsiz yaptığı ikinci oyuna geçelim.

PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları

Need for Speed Payback desek ne dersiniz? Yarış ve hız tutkunlarının listesine eklediği oyunlardan bir tanesi olan NFS Payback PlayStation Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunlarından ikincisi ve sonuncusu. Oyunda yarışlara katılabiliyor ve sürüşlerinizi kişiselleştirebiliyorsunuz.

PS PLUS EKİM 2020 OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

PS Plus Eylül 2020 oyunları 6 Ekim'den itibaren PlayStation 4 kullanıcısı PS Plus aboneleri tarafından indirilebilecek. 2 Kasım'da ise oyunların ücretsiz olma süresi sona erecek. Unutmadan hatırlatalım; Eğer bir PS Plus abonesiyseniz 6 Ekim'e kadar eylül ayının ücretsiz oyunları PUBG ve Street Fighter V'i de ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Sizlere şimdiden iyi oyunlar!

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