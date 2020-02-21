Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Yine amiral gemisi modeli tanıtacak olan Sony, bir de orta segmentte yer alacak olan Xperia 9 modelini tanıtacak. Bugün ise Sony’nin orta segmentteki oyuncusu firmanın resmi web sitesinde ortaya çıktı.

Beyaz, siyah, sarı ve kırmızı renk seçenekleri ile gelecek olan telefon yüksek ihtimalle gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yonga setinden alacak. 4 GB RAM ile geleceğini düşündüğümüz telefonda üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Ancak henüz bu kameraların çözünürlükleri bilinmiyor.

Bu kameraların 48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı + derinlik sensörü olarak konumlandırılacağını düşünüyorum. Ön tarafta ise tek kamera kurulumu yer alacak. Ancak bu kamera çentik kullanmamak için ekran kasa oranından ödün verilerek kasaya konumlandıırlacak.

Oldukça kalın bir çerçeve ile gelecek olan telefonda HD+ çözünürlüğünde OLED ekranın kullanılacağı söyleniyor. Hi-Fi ses sertifikasına sahip olacağını düşündüğüm bu model muhtemelen 400-500 dolar banında olacak.

Umarız Sony, fiyat bandını biraz daha düşürür ve 500 dolara Xiaomi Mi 10 satıldığı ortamda böylesine pahalı bir orta segment telefon ile karşımıza çıkmaz.

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