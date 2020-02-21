HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 10:21 | Son Güncelleme

GSMA’nın coronavirus salgınından dolayı iptal ettiği MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni Xperia modelleri, artık Şubat sonunda YouTube üzerinden düzenlenecek olan özel bir etkinlikte sergilenecek.

Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Yine amiral gemisi modeli tanıtacak olan Sony, bir de orta segmentte yer alacak olan Xperia 9 modelini tanıtacak. Bugün ise Sony’nin orta segmentteki oyuncusu firmanın resmi web sitesinde ortaya çıktı.
Beyaz, siyah, sarı ve kırmızı renk seçenekleri ile gelecek olan telefon yüksek ihtimalle gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yonga setinden alacak. 4 GB RAM ile geleceğini düşündüğümüz telefonda üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Ancak henüz bu kameraların çözünürlükleri bilinmiyor.
Bu kameraların 48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı + derinlik sensörü olarak konumlandırılacağını düşünüyorum. Ön tarafta ise tek kamera kurulumu yer alacak. Ancak bu kamera çentik kullanmamak için ekran kasa oranından ödün verilerek kasaya konumlandıırlacak.
Oldukça kalın bir çerçeve ile gelecek olan telefonda HD+ çözünürlüğünde OLED ekranın kullanılacağı söyleniyor. Hi-Fi ses sertifikasına sahip olacağını düşündüğüm bu model muhtemelen 400-500 dolar banında olacak.
Umarız Sony, fiyat bandını biraz daha düşürür ve 500 dolara Xiaomi Mi 10 satıldığı ortamda böylesine pahalı bir orta segment telefon ile karşımıza çıkmaz.

OPPO akıllı saat tasarımı ortaya çıktı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony Sony Xperia 9 coronavirüs MWC 2020

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden buluştular

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden buluştular

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirinden güzel oyunlarda yüzde 70’e varan indirimler yapıldı

Birbirinden güzel oyunlarda yüzde 70’e varan indirimler yapıldı

Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

Android 11 bizlere neler sunacak

Android 11 bizlere neler sunacak

iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

Bu telefon sudan ucuz

Bu telefon sudan ucuz

Samsung Galaxy S20 'kızardı'

Samsung Galaxy S20 'kızardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.