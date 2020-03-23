Sony Xperia 1 II’nin ilk güncellemesi için çalışmalara başladı

Sony Xperia 1 II ‘nin ilk güncellemesi yakında indirilmeye sunulacak. Firma, güncellemeyle 16mm ultra geniş açılı kameraya gözler için otomatik fokuslanma özelliğini getirecek. Ek olarak, 24mm ana kamera için gece çekim modu da aktif olacak ve bu sayede daha iyi çekim imkânları doğacak.

Sony, video çekim tarafında da bazı ek düzenlemeler yapıyor. Böylelikle 1080p çözünürlükteyken 120FPS yavaş çekim videolar kaydedilebilecek ve 4K 60FPS videoları çekmek mümkün olacak.

Sony Xperia 1 II ‘nin nisan ayında Japonya’da satışta olması bekleniyor. Bu çıkışın hemen ardından da güncelleme aktif olacak. Peki Avrupa tarafında durum nedir diye merak ediyorsanız, Sony Xperia 1 II’nin Japonya çıkışından kısa bir süre sonra da Avrupa’ya getirilmesi planlanıyor.

Sony’nin merakla beklenen bu telefonu için bir süre önce ilk bakış videosu hazırlamıştık.

Kalın çerçevelerden kurtulan ve kamera tarafında bu kez Zeiss ile hareket etme kararı alan Sony, Snapdragon 865 çipset, 8GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle de yüksek performans sunma amacında. Sony Xperia 1 II gerçekten de iddialı görünüyor.

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