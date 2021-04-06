Sony Xperia 1 III ve Xperia 10 III için kılıflar ortaya çıktı!

Sony Xperia etkinliği için hazırlıklarını tamamlıyor. Firma çok yakın bir tarihte, 14 Nisan'da bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Sony'nin Xperia 1 III ve Xperia 10 III adında iki yeni telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonların yanında başka telefonların tanıtılması düşünülse de en çok bu iki model dikkat çekiyor. Şimdi ise bir kılıf üreticisi, telefonlar için, tanıdık bir tasarımı gösteren kılıfları ortaya çıkardı.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN SONY XPERIA 1 III'ÜN TASARIMI

Gelen görüntülere baktığımızda Xperia 1 III'ün arka kamera adası dikkat çekiyor. Zira bir periskop lens kamera adacığındaki yerini almış görünüyor. ZEISS T logosunun da kamera kurulumunda yer aldığını belirtmek gerekiyor. Telefonun ön kısmında ise çerçevelerinden mümkün olduğunca arındırılmış ancak yine de ekran/kasa oranı ile rakiplerine yaklaşamayan klasik Sony tasarımının bulunduğu söylemek gerekiyor.

XPERIA 10 III İÇİN NELER GÖSTERİLİYOR?

Xperia 10 III için çıkan görüntülerde ise durum biraz daha farklı. Arka tarafta üç kameralı bir kamera adacığının yer aldığı görünüyor. Uzaktan bakıldığında bu kameraların herhangi birinin periskop kamera özelliği taşımıyor gibi göründüğünü söylemek gerekiyor. Ön taraftaki tasarım ise Xperia 1 III'e benziyor.