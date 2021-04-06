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Sony Xperia 1 III ve Xperia 10 III için kılıflar ortaya çıktı!

06.04.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kılıf üreticisi, Sony Xperia 1 III ve Xperia 10 III için tasarladığı kılıfları gün yüzüne çıkardı. Kılıfların gün yüzüne çıkmasıyla her iki akıllı telefonun tasarım detayları göründü. Peki Sony Xperia 1 III ve Xperia 10 III tasarımı ile neler sunacak?

Sony Xperia 1 III ve Xperia 10 III için kılıflar ortaya çıktı!

Sony Xperia etkinliği için hazırlıklarını tamamlıyor. Firma çok yakın bir tarihte, 14 Nisan'da bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Sony'nin Xperia 1 III ve Xperia 10 III adında iki yeni telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonların yanında başka telefonların tanıtılması düşünülse de en çok bu iki model dikkat çekiyor. Şimdi ise bir kılıf üreticisi, telefonlar için, tanıdık bir tasarımı gösteren kılıfları ortaya çıkardı.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN SONY XPERIA 1 III'ÜN TASARIMI

Gelen görüntülere baktığımızda Xperia 1 III'ün arka kamera adası dikkat çekiyor. Zira bir periskop lens kamera adacığındaki yerini almış görünüyor. ZEISS T logosunun da kamera kurulumunda yer aldığını belirtmek gerekiyor. Telefonun ön kısmında ise çerçevelerinden mümkün olduğunca arındırılmış ancak yine de ekran/kasa oranı ile rakiplerine yaklaşamayan klasik Sony tasarımının bulunduğu söylemek gerekiyor.

Sony Xperia 1 III

XPERIA 10 III İÇİN NELER GÖSTERİLİYOR?

Xperia 10 III için çıkan görüntülerde ise durum biraz daha farklı. Arka tarafta üç kameralı bir kamera adacığının yer aldığı görünüyor. Uzaktan bakıldığında bu kameraların herhangi birinin periskop kamera özelliği taşımıyor gibi göründüğünü söylemek gerekiyor. Ön taraftaki tasarım ise Xperia 1 III'e benziyor.

Xperia 10 III

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Sony Xperia 1 III'ün amiral gemisi bir akıllı telefon olacağı söyleniyor. Sony Xperia 10 III için ise aynı şeyi söylemem pek mümkün görünmüyor. Zira telefonun Snapdragon 765G işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Her iki telefonun 14 Nisan'da görücüye çıkması öngörülüyor. Bunun yanında etkinlikte 5.5 inçlik yeni bir Xperia Compact modeli ile tanışmamız da muhtemel.

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