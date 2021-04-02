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Sony Xperia modellerine yenisini eklemek için tarih verdi!

02.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, yeni Xperia modelleri için kollarını sıvadı. Xperia Pro ile dikkatleri çeken Japon teknoloji devi, yeni Xperia akıllı telefon modellerini tanıtacağı tarihi resmen paylaştı. İşte Sony Xperia lansmanının tarihi.

Sony Xperia modellerine yenisini eklemek için tarih verdi!

Sony Xperia modelleri pek çok kullanıcının tercihiydi. Ülkemizde de Xperia serisinin birçok modeli satışa çıkmış ve kullanıcılarla buluşmuşlardı. Firma, Türkiye'ye getirmediği ancak yurt dışında satışa sunduğu Xperia Pro modeli ile ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çünkü bu telefon, deyim yerindeyse bir canlı yayın aracıydı. Üstelik 5G desteği de vardı. Fakat Sony görünüşe bakılırsa yeni Xperia modelleri için geri sayıma geçti.

SONY'DEN YENİ XPERIA'LAR GELİYOR

Teknoloji devi, yeni bir Xperia etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Sony'nin lansmanı 14 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Etkinlikte 2021 Sony Xperia serisinin tanıtılması muhtemel. Peki bu etkinlikte tam olarak ne görmeyi bekliyoruz?

Xperia etkinlik tarihi

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XPERIA COMPACT GERİ DÖNEBİLİR

Xperia III amiral gemisi modeli bu etkinlikte sahneye çıkabilir. Akıllı telefon hakkında elde edilmiş çok bir bilgi yok. Ancak telefonun 4K çözünürlüğe ve 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inçlik OLED ekran ile gelmesi tahmin ediliyor. Ayrıca daha önce Geekbench'te görülen Xperia 10 III'de Snapdragon 765G işlemcisi ve 6 GB RAM kapasitesi ile bu etkinlikte boy gösterebilir. Etkinliğe dair en büyük beklenti ise 5.5 inçlik ekrana sahip olacağı düşünülen Xperia Compact.

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akıllı telefon
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