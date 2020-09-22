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Sörf yapan köpek görenleri hayrete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Bodrum'un Bardakçı Koyu'na giden tatilciler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Herkesin ilgi odağı olan sörfçü köpek, deniz tahtası üzerinde güzel havanın tadını çıkardı.

Sörf yapan köpek görenleri hayrete düşürdü

Bardakçı koyunda bulunan halk plajında Fransız buldog cinsi köpeğin sahibi Rus uyruklu Olga Mumtıarvs ile sörf yapması görenleri şoke etti. Sahibi tarafından yüzme öğrenmesi için yaptırılan sörf tahtası, 1,5 yaşındaki köpeğin en büyük oyuncağı oldu. Denize sadece sörf tahtası üzerinden giren köpeğin sörf yaptığı anları görenler ise şoke oldu.

"YÜZMEKTEN ÇOK SÖRF YAPMAYI SEVİYOR"

Köpeğin sahibi 3 aydır her sabah yüzme öğretmek için Bardakçı koyuna getiren Olga ilk önce köpeğinin denizden korkmaması için sörf tahtası ile yüzdürmeye başladı. Bir süre sonra yüzmeyi öğrenen köpek denize girmeyi ret edince köpeğin sahibi Olga yaptırdığı sörf tahtasını yanında getirmeye başladı. Köpeğin en büyük tutkusu sörf yapmak oldu.

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Olga Mumtıarvs Kovid-19 salgını nedeniyle Bodrum’da yaşadığını ifade ederek, “Türkle evlendim ve Türkiye’ye yerleştim. 3 aydır salgın nedeniyle Bodrum’da yaşıyorum. Köpeğim denize girmekten korkuyordu. Strafor köpüğünden sörf tahtası yapıp üzerine koyarak yüzmeyi öğretmeye çalıştım. Yüzmeyi öğrendi ama sörf tahtasını hiç bırakmadı. Sörf tahtası olmadan denize girmiyor. Eğer sörf yaparken düşerse hemen yeniden sahile yüzerek gidiyor ve sörf tahtasını getirmemi bekliyor. Bende her sabah sörf tahtasıyla denize getiriyorum köpeğimi” dedi.

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(İHA)

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