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Sorosçu ne demek? George Soros kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

19.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Osman Kavala sorosçudur" sözlerinin ardından "sorosçu" kelimesinin anlamı ve George Soros'un kim olduğu merak konusu oldu. ABD'li iş adamı George Soros, Açık Toplum Vakfı'nın kurucusudur. Soros daha öncelerde, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamıştı. İşte merak edilenler...

Sorosçu ne demek? George Soros kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MHP grup toplantısında açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu sormuş; Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala Sorosçu'dur. Selahattin Demirtaş teröristtir." diye konuştu. George Soros Quantum Fonu Grubu'nun baş yatırım danışmanı olan Soros Fund Management LLC'nin başkanıdır. Söz konusu fon, Bu fon, dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edildi. İşte detaylar...

GEORGE SOROS KİMDİR?

12 Ağustos 1930 doğumlu George Soros 91 yaşındadır. Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü ve liberal girişimci olan Soros'un, 2020 Mayıs itibarıyla net servetinin $8,3 milyar olduğu hesaplandı. Soros'un Açık Toplum Vakıflarına $32 milyardan fazla bağış yaptığı öğrenildi. Soros'un yaptığı bağışlar Birleşmiş Milletler'in yaptığı bağışları geçmiştir. Kimileri Soros'a "hayırsever" dese de kimileri de bu bağışların siyasi amaçla sağlandığını ifade etti.

Sorosçu ne demek? George Soros kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Musevi bir ailenin çocuğu olan George Soros Budapeşte'de dünyaya geldi. 1939 Nazi istilası zamanlarında oldukça zor günler yaşadı. Soros'un babası, ailesini korumak için sahte kimlikler düzenledi ve oturdukları yeri sürekli değiştirerek ailesinin güvende olmasını sağladı. Soros 1947'de İngiltere'ye göç etti ve Oxford Üniversitesi'nde School of Economist fakültesinde ekonomi tahsili gördü. Soros kendisini oldukça etkileyen Karl Popper'in öğrencisiydi ve ileride uygulayacağı "Açık Toplum" (Open Society ) projesi konusunda öğretmeninden ilham aldı. 1956'ya gelindiğinde ABD'ye göç eden Soros'un yaptığı iş arbitraj işlemleri oldu. Kurduğu uluslararası yatırım fonu ile büyük bir servetin sahibi olan Soros Quantum Fonu Grubu'nun baş yatırım danışmanı ve Soros Fund Management LLC'nin başkanıdır. Bu fon, 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edildi.

George Soros New School of Social Research, Budapest University of Echonomics, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. 1995'te Bologna Üniversitesi tarafından da, dünya çapında açık toplumlar yaratmak yolundaki çalışmaları sebebiyle, üniversitenin en büyük onur unvanı olan"Laurea Honoris Casua" ile ödüllendirildi. George Soros Budapeşte'deki Central European University'nin (Orta Avrupa Üniversitesi) ve Moskova'daki International Science Foundation'ın (Uluslararası Bilim Vakfı) kurucusudur.

Türkiye'de vakıflar aracılığıyla 2006 itibarıyla son 5 yılda 8 milyon dolar harcandığı Soros tarafından açıklandı. George Soros, George W. Bush'un kapitalist, açık ekonomilerin adını dünya üzerinde kötüye çıkardığını ve kendisi tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşu örgütlerinin hareketini kısıtladığı beyan etti.


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Devlet Bahçeli

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