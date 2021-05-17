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  4. Şortla çöp dökmeye gittiği için darp edilmişti! Saldırgan serbest bırakıldı

Şortla çöp dökmeye gittiği için darp edilmişti! Saldırgan serbest bırakıldı

17.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu, kendisini darp eden ve hakaret eden 20 yaşındaki saldırgan M.T.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine olayın peşini bırakmayacağını söyledi. "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek" dedi.

Şortla çöp dökmeye gittiği için darp edilmişti! Saldırgan serbest bırakıldı

Olay, 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1’inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı. M.T. genç kadına, iddiaya göre, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.’nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı. Eroğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ARKADAŞININ EVİNDE KALIYOR

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hala olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı. Olay anının anlatan Eroğlu, "Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun. Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış" diye konuştu.

Olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Elif Ülkü Eroğlu, "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek" dedi.

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DHA

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