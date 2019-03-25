"Soru kitapçığı" mağduru KDK'ye başvurdu

ALİ KEMAL AKAN - Başka sınav salonu görevlisinin, "Kitapçıklarınızı kontrol edin" ifadesini, kendi salonu için de geçerli olduğunu düşünüp soru kitapçığını kontrol ettiği için sınavı geçersiz sayılan öğrencinin mağduriyetini Kamu Denetçiliği Kurumu tespit etti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2018 Yıllık Raporu'nda kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, kuruma eğitim-öğretim, gençlik ve spor alanında yapılan başvuruları ağırlıklı

olarak, "sınavlar ve bağlantılı uygulamalar", "öğrencilerle ilgili işlem", "yükseköğretim hizmetlerine ilişkin konular", "öğretmenlerin eğitim ve öğretime ilişkin

sorunları", "dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalar", "gençlik ve spor hizmetlerine ilişkin diğer konular" oluşturdu.

Raporda, "ÖSYM tarafından sınavların geçersiz sayılmasına ve sınav sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin" alınan bir tavsiye kararına da yer verildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) soru kitapçığını belirlenen zamandan önce kontrol ettiği için sınavı geçersiz sayılan bir öğrenci KDK'ye başvurdu.