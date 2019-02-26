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Soruları beğenmeyen Maduro’nun gazetecileri gözaltına aldırdığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 22:45 | Son Güncelleme

ABD merkezli bir televizyon kanalı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sordukları soruları beğenmediği gerekçesiyle bir grup gazeteciyi gözaltına aldırdığını iddia etti.ABD Merkezli İspanyolca yayın yapan Univision kanalı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sordukları soruları beğenmediği gerekçesi ile bir grup gazeteciyi gözaltına aldırdığını ve bu gazetecilerin bir süredir Maduro rejimi tarafından Miraflores Sarayı’nda zorla tutulduğunu iddia etti.

ABD merkezli bir televizyon kanalı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sordukları soruları beğenmediği gerekçesiyle bir grup gazeteciyi gözaltına aldırdığını iddia etti.
ABD Merkezli İspanyolca yayın yapan Univision kanalı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sordukları soruları beğenmediği gerekçesi ile bir grup gazeteciyi gözaltına aldırdığını ve bu gazetecilerin bir süredir Maduro rejimi tarafından Miraflores Sarayı’nda zorla tutulduğunu iddia etti. Kanal, gazetecilerin kimliklerini ise Jorge Ramos, Maria Martinez, Claudia Rondon, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzman ve Martin Guzman olduğunu belirterek Venezuelalı yetkililerin gazetecilerin teçhizatlarına el konulmasını istediğini de aktardı. Haberin yayılmasından sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı ‘gazetecileri derhal serbest bırakın’ çağrısı yaptı. Amerika İnsan Hakları İzleme İcra Direktörü José Miguel Vivanco da gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Venezuela’ya dönüşler engelleniyor
Ulusal Muhafızlar (GNB), insani yardımların ülkeye girişini üçüncü günde de engellemeye devam ediyor. Başkan Maduro tarafından kapatılan Kolombiya sınırından ülkeye girişlere izin verilmiyor. Venezuela’ya dönmek isteyen isyancılar şiddet kullanılarak bastırılmaya devam ediliyor. Venezuelalı sınır güvenliğinden görevli muhafızlar göz yaşartıcı gaz kullanarak, Simon Bolivar Eyaleti’nde bulunan Francisco de Paula köprüsünden ülkeye dönmeye çalışan halkı dışarıda tutmaya devam ediyor.

Ulusal Muhafızların komutanı değişti
Ülkedeki gerginlik tırmanmaya devam ederken Maduro rejiminin, Ulusal Muhafızların (GNB) genel komutanını değiştirdiği öğrenildi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, General Richard Lopez Vargas’ı görevden alarak Tuğgeneral Alirio José Cruz’u GNB’nin yeni komutanı olarak atadı.
Bir grup genç Venezuelalı isyancı ise Kolombiya’yı Venezuela’ya bağlayan Francisco de Paula Santander köprüsünün altında; taşlarla, sapanlarla ve molotof kokteylleriyle Nicolas Maduro rejimine karşı bir direniş gücü örgütlemeye çalışıyor. Haberi Kolombiya’da bulunan Washington Post muhabiri Dylan Baddour’un yapması ve video çekerek gazetesinden önce sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.

Başkan yardımcısı Berlin Duvarı’na benzetti
Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao’dan ilginç bir Nicolas Maduro çıkışı geldi. Lima Grubu zirvesinde soruları yanıtlayan Mourao, "Sabırlı olmalıyız. Kimse Berlin Duvarı’nın yıkılmasını beklemiyordu ama yıkıldı" dedi.
Mourao, Bogota’daki zirvede "Beyaz Saray’ın askeri bir çözüm üzerinden bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum" yorumunda bulundu.

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