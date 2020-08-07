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Sorumsuz sürücüler E-5 yan yolu otoparka çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Avcılar E-5 yan yolda çift şeritli yolun tek şeridine araçlarını park eden sorumsuz sürücüler, zaman zaman trafiği durma noktasına getiriyor. Bazı araçların kaldırıma bırakılması ise yayalara zor anlat yaşattı. Adeta bir otopark gibi kullanılan yan yola park edilen araçlar ve E-5, drone ile havadan görüntülendi.

Sorumsuz sürücüler E-5 yan yolu otoparka çevirdi

E-5 Avcılar yan yolun sorumsuz sürücüler yüzünden otopark olarak kullanılması, yoğun olan trafiği neredeyse durma noktasına getirirken, bazı araçların kaldırıma bırakılması yayaların da zor anlar yaşamasına sebep oluyor. Adeta bir otopark gibi kullanılan yan yola park edilen araçlar ve E-5, drone ile havadan görüntülendi.

“KAZALARA SEBEP OLUYOR”

Cezaların kesin sonuç olmayacağını söyleyen Metin Karaca, “Buraya sürekli araç bıraktıkları için bizim çalışmamıza engel oluyorlar. Ayrıca trafikte olumsuz etkileniyor. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde trafik yoğun olduğu için kazalara sebep oluyor. Ben 5 aydır buradayım birkaç tane kazaya şahit oldum. Cezalar kesin sonuç değil ama kamera koyulsa sürekli denetlenir o zaman da insanlar park etmez” dedi.

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“BURAYA BIRAKILMAMASI LAZIM"

Yan yola park edilen araçlar yüzünden kazaya şahit olan Abidin Güney, “Bence bu araçlar yüzünden tek şeride düşmesi sıkıntılı, trafiği daha çok artırıyor. Yan yolda bir de galericiler var, onlar da kalksa iyi olur. İnsanların sakin bir trafik geçirmesi için bunların buraya bırakılmaması lazım. Bir kere kazaya da şahit oldum burada” diye konuştu.

İHA

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