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    4. "Sorun sende değil bende!" klişesine sığınıyorlar! Aşktan ve bağlanmaktan kaçan burçlar belli oldu

    "Sorun sende değil bende!" klişesine sığınıyorlar! Aşktan ve bağlanmaktan kaçan burçlar belli oldu

    25.12.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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    Aşk bazı durumlarda karmaşık olabiliyor. Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Kalbe söz geçmez. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslılar. Aradığı aşkı bulamayanların sayısı da oldukça fazla. Astrologlara göre 3 burç aşktan kaçıyor. İşte bağlanmaktan kaçan burçlar...

    Aşk birçok kişi için önemlidir. Astrologlar bazı burçların aşkta zorluk yaşadıklarını ifade etti. Bağlanmaktan kaçan burçlar açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU

    Boğalar gönül ilişkilerinde son derece dürüstler. Fakat onlar sosyal hayatlarında ya da iş yaşamlarında sorun olduğunda aşka vakit harcamak istemeyebiliyor. Boğalar bu süreçte onlara ilgi duyan kişilerden hemen uzaklaşıyorlar.

    BAŞAK BURCU

    BAŞAK BURCU

    Başaklar, ideal sevgili adayıdır. Fakat eski aşklarını baz alan Başak burcu insanı bağlanmaktan kaçabiliyor. Yeni bir ilişkiden çıkan bu kişiler bağlılık olmadan bir arkadaşlığın tadını çıkarmak istiyor.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Tutkularıyla bilinen Akrepler, aşkın zaman ve çaba gerektirdiğinin her zaman bilincinde olan kişilerdir. Onlar için aşk vazgeçilmezdir. Fakat birçoğu zihnen yoğun oldukları süreçte sadece karşılıksız bir aşkı yönetebileceklerini düşünebilirler.

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