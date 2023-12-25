"Sorun sende değil bende!" klişesine sığınıyorlar! Aşktan ve bağlanmaktan kaçan burçlar belli oldu

Aşk birçok kişi için önemlidir. Astrologlar bazı burçların aşkta zorluk yaşadıklarını ifade etti. Bağlanmaktan kaçan burçlar açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Boğalar gönül ilişkilerinde son derece dürüstler. Fakat onlar sosyal hayatlarında ya da iş yaşamlarında sorun olduğunda aşka vakit harcamak istemeyebiliyor. Boğalar bu süreçte onlara ilgi duyan kişilerden hemen uzaklaşıyorlar.

Başaklar, ideal sevgili adayıdır. Fakat eski aşklarını baz alan Başak burcu insanı bağlanmaktan kaçabiliyor. Yeni bir ilişkiden çıkan bu kişiler bağlılık olmadan bir arkadaşlığın tadını çıkarmak istiyor.

Tutkularıyla bilinen Akrepler, aşkın zaman ve çaba gerektirdiğinin her zaman bilincinde olan kişilerdir. Onlar için aşk vazgeçilmezdir. Fakat birçoğu zihnen yoğun oldukları süreçte sadece karşılıksız bir aşkı yönetebileceklerini düşünebilirler.

