Soruşturmada ortaya çıktı! FETÖ, 'Clash Of Clans' üzerinden talimat vermiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen yıl gözaltına alınan ve itirafçı olan eski askeri lise öğrencisi Y.H.'nin iddianamede yer alan ifadesiyle terör örgütünün haberleşme yöntemi deşifre oldu. Y.H.'nin ifadesi, 'ByLock' adlı gizli haberleşme sistemi ve ankesörlü telefonla ardışık olarak aranmaların dışında örgütün dünyaca ünlü oyun üzerinden de haberleştiğini ortaya çıkardı. Kuleli Askeri Lisesi'ni 2012- 2013 eğitim ve öğretim yılında kazanan, 2016'ya kadar burada askeri öğrenci olan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile okuldan atılan Y.H., geçen yılın Ekim ayında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındığında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanıp, itirafçı oldu.

DERSE ÇAĞIRMIŞLAR

İddianameye göre, FETÖ/PDY ile nasıl tanıştığını anlatan Y.H., ilkokulda 2008- 2009 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnelerin dağıtıldığı gün okuldaki arkadaşlarının elinde top gördüğünü, nereden aldıklarını sorduğunda ise dershanenin takdir alan öğrencilere top hediye ettiğini öğrendiğini, bunun üzerine top almak için belirtilen dershaneye gittiğini söyledi. M.K., burada sohbet sırasında asker olmak istediğini söyleyince görevlinin 2009- 2010 eğitim ve öğretim yılında kendisine telefonla ulaşıp, zeki öğrencileri ders için çağırdığını söylediğini ve okulunun karşısındaki öğrencilere verilen derslere katılarak FETÖ/PDY ile tanıştığını belirtti.