Soruyu geçiştirmeye çalıştı! Kritik Putin görüşmesi öncesi Biden'dan dikkat çeken sözler

Biden, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Biden, zirvede Rusya’nın NATO’ya yönelik saldırgan eylemlerini görüştüklerini ve bu konuda kendisinin Bükreş'in dokuz doğu kanat müttefiki ile bir araya geldiğini kaydetti.

ABD’nin transatlantik ittifakını savunmaktan geri durmayacağına vurgu yapan Biden, ABD'nin NATO'nun 5. maddesine bağlı olduğunu yineledi.

Çin tehdidinin de zirvede konuşulduğuna değinen Biden, “NATO, en son 2010 yılında bir stratejik plan hazırladığında, Rusya'nın bir ortak olarak kabul edildiği ve Çin'in adının dahi geçmediği bir zamandı." diye konuştu.

Biden, Çin’in uluslararası sisteme tehdit teşkil ettiğini ve başta telekomünikasyon alanında olmak üzere kritik altyapıların Çin'den korunması ve bu konuda Pasifik bölgesindeki ülkelerle işbirliğinin artırılmasını ele aldıklarını söyledi.

PUTİN'E KATİL BENZETMESİ SORULDU

Rusya Devlet Başkanı Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin sorulara da yanıt veren Biden, "Burada NATO üyesi olarak konuştuğum her dünya lideri ki çoğu bunu dile de getirdi, Putin ile görüşeceğim için bana teşekkür etti." dedi.