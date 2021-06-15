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Soruyu geçiştirmeye çalıştı! Kritik Putin görüşmesi öncesi Biden'dan dikkat çeken sözler

15.06.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım" olarak nitelendirdi. Putin’e daha önce bir televizyon programında "katil" dediği hatırlatılan Biden, kısa bir süre bu soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak sözlerini toparlayamayınca "Bunun yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Soruyu geçiştirmeye çalıştı! Kritik Putin görüşmesi öncesi Biden'dan dikkat çeken sözler

Biden, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Biden, zirvede Rusya’nın NATO’ya yönelik saldırgan eylemlerini görüştüklerini ve bu konuda kendisinin Bükreş'in dokuz doğu kanat müttefiki ile bir araya geldiğini kaydetti.

ABD’nin transatlantik ittifakını savunmaktan geri durmayacağına vurgu yapan Biden, ABD'nin NATO'nun 5. maddesine bağlı olduğunu yineledi.

Çin tehdidinin de zirvede konuşulduğuna değinen Biden, “NATO, en son 2010 yılında bir stratejik plan hazırladığında, Rusya'nın bir ortak olarak kabul edildiği ve Çin'in adının dahi geçmediği bir zamandı." diye konuştu.

Biden, Çin’in uluslararası sisteme tehdit teşkil ettiğini ve başta telekomünikasyon alanında olmak üzere kritik altyapıların Çin'den korunması ve bu konuda Pasifik bölgesindeki ülkelerle işbirliğinin artırılmasını ele aldıklarını söyledi.

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PUTİN'E KATİL BENZETMESİ SORULDU

Rusya Devlet Başkanı Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin sorulara da yanıt veren Biden, "Burada NATO üyesi olarak konuştuğum her dünya lideri ki çoğu bunu dile de getirdi, Putin ile görüşeceğim için bana teşekkür etti." dedi.

Putin'e işbirliği yapılması gereken alanlarda birlikte çalışmayı teklif edeceğini belirten Biden, "İşbirliği yapmamayı tercih ederse ve eskiden olduğu gibi siber güvenlik ve diğer konularda faaliyetlerde bulunursa buna karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Putin ile görüşmesinde anlaşmazlık olan konularda da kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyacağını dile getirirken, Rus lideri, "Zeki, zor ve değerli bir hasım" olarak niteledi.

SORUYU GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Putin’e daha önce bir televizyon programında "katil" dediği hatırlatılan Biden, kısa bir süre bu soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak sözlerini toparlayamayınca da "Bunun yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarını işgal etmiş olmasının, bu ülkenin NATO'ya girmesine engel olup olmayacağının sorulması üzerine, "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan, Ukrayna'nın NATO'ya girmek istediğini ve bu konuda net bir cevap duymak istediğinin hatırlatılması üzerine Biden, "(Ukrayna'nın NATO üyeliği) Bu, Ukrayna'nın kriterleri karşılayıp karşılamadığına bağlı. Ukrayna hala yolsuzlukları temizleyebilmiş değil. Bir diğer kriter de Ukrayna'nın eylem planına girmesi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, Rusya'nın fiziksel saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam etmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Biden, "Ukrayna'nın NATO üyeliği sadece bana bağlı değil. Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olacağına karar verirsek ya da vermezsek bu NATO üyelerinin vereceği oylara bağlı." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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