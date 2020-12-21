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Sosyal Güvenlik Kurumu’na girmeye çalışan korona virüs temaslısı yurda yerleştirildi

21.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu’na girmeye çalışan korona virüs temaslısı yurda yerleştirildi

Bolu’da, SGK İl Müdürlüğü’ne girmeye çalıştığı sırada HES kodu sorgulamasında korona virüs temaslısı olduğu belirlenen N.Ş., yurda yerleştirildi.Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi’nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne giden N.Ş.

Bolu’da, SGK İl Müdürlüğü’ne girmeye çalıştığı sırada HES kodu sorgulamasında korona virüs temaslısı olduğu belirlenen N.Ş., yurda yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi’nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne giden N.Ş. isimli vatandaşın, kuruma girmek istediği sırada yapılan HES kodu sorgulamasında korona virüs temaslısı olduğu belirlendi. Ailesinde korona virüs hastası olduğu ve karantinada kalması gerektiği tespit edilen N.Ş., görevliler tarafından güvenli bir alana götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesilen N.Ş., ambulansla 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenci yurduna götürüldü.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na girmeye çalışan korona virüs temaslısı yurda yerleştirildi

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