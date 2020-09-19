Sosyal izolasyonda 'bunama' uyarısı!

Alzheimer hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı artırma, tedavi ve bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, özellikle sosyal izolasyonun arttığı pandemi sürecinde Alzheimer ve demans hastalarının farklı şekillerde etkilendiğini belirtti.

SOSYAL İZOLASYON, OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sosyal izolasyonun, demans hastalarının rutin hayatının bozulması sonucu dramatik sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, bu hastaların olumsuz şekilde etkilenebileceğine dikkat çekti.

Dr. Celal Şalçini, “2012 yılında yapılan bir çalışmada, 2008 yılında ABD'de yaşanan Gustav Kasırgası esnasında tahliye edilen yaşlılar üzerinde yapılan bir çalışmada bunama hastalarının kafa karışıklığının arttığı, anksiyeteyi tetiklediği, taşkınlık ve agresyona yol açtığı saptanmış” diye konuştu.

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEK HASTALIĞI ALEVLENDİRİYOR

Yer değişikliğinin de bu hastaları olumsuz etkilediğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Aynı zamanda yer değişikliği, bunama hastalarının çok üstesinden gelemediği bir durum. Zorunlu yer değişikliği ve özellikle tanımadıkları bir yerde ikamet etmek hastalığı alevlendirmektedir. Bu strestlere baglı olarak hastalar farklı reaksiyon göstermekte, bazıları yemeyi reddetmekte, bazıları okuma kabiliyetlerini kaybetmekte bazıları da idrar ve büyük abdest alışkanlıklarını kaybetmektedir” şeklinde konuştu.