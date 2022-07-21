Sosyal medya bu çifti konuşuyor: Geçmişten gelmişler! Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı

Adana Havalimanında önceki gün bir çiftin çekilen fotoğraf karesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafa ilişkin "Geçmişten gelmişler" yorumu yapılırken, söz konusu fotoğrafa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı.

"GEÇMİŞTEN GELEN BİR ÇİFT"

Adana'da önceki gün çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu. Havalimanında çekilen karede giyim tarzı ve şapkaları ile dikkat çeken bir çiftin bavullarıyla bekledikleri görülüyor. Kısa sürede ilgi gören fotoğraf için sosyal medyada "geçmişten gelen bir çift" yorumları yapıldı.

ZEYDAN KARALAR DA KAYITSIZ KALMADI

Söz konusu fotoğrafa Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karalar; "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" açıklamasında bulundu.

2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini https://t.co/XSXNpwin4Z — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 19, 2022



