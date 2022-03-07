Sosyal medya bunu konuşuyor! Brezilyalı politikacı Arthur do Val'in sözleri infiale yol açtı: Ukraynalı mülteciler hakkında şok yorum

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dünya kamuoyunun ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Aynı zamanda tüm dünya, savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalılara destek vermeye çalışıyor. Ancak Brezilyalı politikacı Arthur do Val'in Ukraynalı mülteciler hakkındaki cinsiyetçi sözleri büyük tepkiye yol açmış durumda.

SES KAYITLARINDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ YAĞIYOR!

Brezilyalı politikacı Arthur do Val'in ses kayıtları sızdırıldı. Do Val'ın kayıtlarda Ukraynalı mülteciler hakkında son derece saldırgan ifadeler kullandığı belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre; ses kayıtlarında Arthur do Val'in savaştan kaçan kadınları "fakir oldukları için kolay" olarak nitelendirdiği duyuldu.

KARDEŞİM SANA YEMİN EDERİM...

Do Val'in bir kayıtta ise, "Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Kardeşim sana yemin ederim... Güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim." dediği ifade edildi. Ancak Do Val'in skandal sözleri bununla da sınırlı değildi.

Brezilyalı politikacının Ukrayna - Slovakya sınırındaki kadın güvenlik görevlileri hakkında müstehcen açıklamalar yaptığı da aktarıldı.

Politikacının sözleri büyük tepki görürken, 40.000'den fazla kişi Do Val'ın São Paulo'nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden bir dilekçeyi imzaladı.

"UTANMAZ BİR AHMAK"

Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, politikacıyı "utanmaz bir ahmak" olarak nitelendirdi ve gözyaşları döktüğü bir Twitter videosu yayınladı. Tronenko, "Biraz saygı göster... Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok." dedi.

Ukrayna'nın Brezilya'daki maslahatgüzarı Anatoliy Tkach ise, sözleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Sao Paulo'lu bir kongre üyesi ve Brezilya'nın sağcı başkanı Jair Bolsonaro'nun eski destekçisi Arthur do Val'in Cumartesi günü Brezilya'ya döndüğü ve özür dilediği söylendi.



