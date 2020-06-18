Sosyal medya bunu konuşuyor! Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı

Geçtiğimiz günlerde milletvekili Ahmet Şık'la yaşadığı tartışmayla gündeme gelen gazeteci Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan ile yaptığı röportaj ve eski bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada yine trend topic oldu.

Kendisiyle ilgili gelen eleştirilere çok sert tepki gösteren Özdemir peş peşe attığı tweetlerde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bu sabah uyandım ne görsem beğenirsiniz! Troll'ün dincisi, laiki, Türkü, Kürdü olmuyormuş... Herkes karşısında şikayet ettiği ne ise aynısına dönüşmüş. Bir ülkeyi kutuplaştırmanın sonucu mu dersiniz, cehaletin izdüşümü mü artık orasını Konyalı Bilim İnsanlarımıza bırakıyorum." diyen Özdemir, dil sürçmesi yüzünden kendisine yüklenildiğini savundu.

'VASAT GAZETECİ DEĞİL AYNI ZAMANDA GERİZEKALILAR'

Özdemir, tweetlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Ama troll şampiyonluğunu bana bel altı vurmak için kuduran Belediye Maaşlı loser gazetecilere vermemiz lazım. 30 yıl hemen her gün canlı yayına çıkan beni bir dil sürçmesinden vurmaya çalışıyorlar. Vay efendim 'Kız mı demişim Kadın mı' demişim.

Yahu bunlar gerçekten sadece vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı. Bunların çalıştığı izlenmeyen (güya muhalif) kanallara para akıtan CHP'li Belediyelere sesleniyorum. Paranızı bu gerizekalılara harcamayın. Daha yetenekli yandaşlar bulabilirsiniz kendinize!"