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Sosyal medya bunu konuşuyor! Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Son günlerde yaptığı röportajlar ve girdiği tartışmalarla çok konuşulan gazeteci Cüneyt Özdemir, şimdi de eski bir videosuyla gündeme geldi. Sosyal medyada Trend Topic listesine giren Özdemir, kendisini eleştirenlere ise çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı

Geçtiğimiz günlerde milletvekili Ahmet Şık'la yaşadığı tartışmayla gündeme gelen gazeteci Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan ile yaptığı röportaj ve eski bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada yine trend topic oldu.

Kendisiyle ilgili gelen eleştirilere çok sert tepki gösteren Özdemir peş peşe attığı tweetlerde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bu sabah uyandım ne görsem beğenirsiniz! Troll'ün dincisi, laiki, Türkü, Kürdü olmuyormuş... Herkes karşısında şikayet ettiği ne ise aynısına dönüşmüş. Bir ülkeyi kutuplaştırmanın sonucu mu dersiniz, cehaletin izdüşümü mü artık orasını Konyalı Bilim İnsanlarımıza bırakıyorum." diyen Özdemir, dil sürçmesi yüzünden kendisine yüklenildiğini savundu.

Cüneyt Özdemir'in tepki çeken videosu! 'Toplu taşımada yaslarsa...'Cüneyt Özdemir'in tepki çeken videosu! 'Toplu taşımada yaslarsa...'

'VASAT GAZETECİ DEĞİL AYNI ZAMANDA GERİZEKALILAR'

Özdemir, tweetlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Ama troll şampiyonluğunu bana bel altı vurmak için kuduran Belediye Maaşlı loser gazetecilere vermemiz lazım. 30 yıl hemen her gün canlı yayına çıkan beni bir dil sürçmesinden vurmaya çalışıyorlar. Vay efendim 'Kız mı demişim Kadın mı' demişim.
Yahu bunlar gerçekten sadece vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı. Bunların çalıştığı izlenmeyen (güya muhalif) kanallara para akıtan CHP'li Belediyelere sesleniyorum. Paranızı bu gerizekalılara harcamayın. Daha yetenekli yandaşlar bulabilirsiniz kendinize!"

HDP'Lİ GARA PAYLAN'LA RÖPORTAJI

HDP'li Garo Paylan ile yaptığı röportaj yüzünden Atatürkçü ve muhalif kesimi rahatsız ettiğini iddia eden Özdemir, "Medya Ambargosunu kırdığımız söyleşide HDP'den Sayın Garo Paylan'a sorduğum sorular da özellikle Atatürkçü ve muhalif kesimi rahatsız etmiş. Enerjinizi beni linç etmek yerine HDP'li vekilleri ekranlarınıza çıkartıp daha iyi soru sormaya harcamanızı tavsiye ederim. Korkmayın. Çalıştıkları kanallara, kendi sosyal medyalarına HDP'li vekilleri çıkartmaya korkan uyduruk 'Belediyeci Gazetecilere' bir röportaj nasıl yapılır, soru nasıl sorulur dersi niteliğinde ev ödevi olarak izlenmesi gereken linki ahanda buraya bırakıyorum." diye yazdı.

CUNEYT


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