Sosyal medya bunu konuşuyor! Sirkten kaçan aslan, sokaklarda böyle gezdi

İtalyan basınında yer alan haberlerde, başkentin batısındaki sahil kasabası Ladispoli'de kurulan bir sirk bünyesinde bulunan aslanın, dün öğleden sonra 15.00 sularında sirkten kaçtığı belirtildi.

VATANDAŞLARA 'EVDE KALIN' UYARISI

Aslanın kaçtığı haberlerinin hızla yayılması üzerine Ladispoli Belediye Başkanı Alessandro Grando'nun, saat 16.30 civarında aslanın sirkten kaçtığı haberini resmen doğruladığı ve vatandaşlardan evde kalmalarını istediği ifade edildi.

Başkanın açıklamasıyla kentte hayvanı yakalamak için uzman veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri tarafından hemen çalışma başlatıldığı kaydedildi.

EVLERİN ARASINDA DOLAŞTI

Yakalama çalışmaları sürerken aslanın, saat 18.30-19.00 civarında özellikle kent merkezinde evlerin arasında dolaşmasının belde de büyük korku ve endişeye yol açtığı aktarıldı.

YAKALANDI

Haberlerde, bölgede havadan tarama yapan bir polis helikopterinin saat 21.00 civarında kent merkezine yakın ekili bir tarlada aslanın yerini tespit ettiği ardından da hayvana sakinleştirici mermilerle müdahale edildiği bildirildi.

Aslanın, sakinleştiricinin etkisiyle uykuya dalmasının ardından emniyet altına alındığı, daha sonra da sirk personeline teslim edildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sirkten kaçan aslanın, Ladispoli caddelerinde evlerin ve otomobillerin arasından geçtiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

AA





