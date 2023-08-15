Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in süper minisi gelinliğe benzetildi! Dantel ve kuyruk detayı beğenilmedi

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn yaptığı beyaz kombinle sevenlerinin beğenisini kazandı. Dantel detaylı elbisesini beyaz ayakkabı ve çantasıyla tamamlayı seçen fenomen isim gönderisine, “Yunan geceleri” notunu ekledi.

GELİNLİĞE BENZETİLDİ

Fenomen ismin Yunanistan kombini tül ve dantel detayları nedeniyle gelinliğe benzetildi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Standartların dışında harika bir güzellik” yorumunu ekledi.