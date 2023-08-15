Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in süper minisi gelinliğe benzetildi! Dantel ve kuyruk detayı beğenilmedi

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in süper minisi gelinliğe benzetildi! Dantel ve kuyruk detayı beğenilmedi

    15.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Apollonia Llewellyn Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımla yine beğeni topladı. Fenomen isim dantel detaylı süper mini elbisesiyle takipçileri tarafından geline benzetildi.

    Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn yaptığı beyaz kombinle sevenlerinin beğenisini kazandı. Dantel detaylı elbisesini beyaz ayakkabı ve çantasıyla tamamlayı seçen fenomen isim gönderisine, “Yunan geceleri” notunu ekledi.

    GELİNLİĞE BENZETİLDİ

    1

    Fenomen ismin Yunanistan kombini tül ve dantel detayları nedeniyle gelinliğe benzetildi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum topladı.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Standartların dışında harika bir güzellik” yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

     Eski günlerine geri döndü! Vuruşuyla resmen büyüledi

    Eski günlerine geri döndü! Vuruşuyla resmen büyüledi

     Her hafta başka bir yerde! Bikinili şezlong pozları aynı...

    Her hafta başka bir yerde! Bikinili şezlong pozları aynı...

     Çıplaklar plajına gitti! Üzerinde ne varsa çıkarttı

    Çıplaklar plajına gitti! Üzerinde ne varsa çıkarttı

     Havlusunu yere atıp sere serpe uzandı! Tatil keyfi yaptı

    Havlusunu yere atıp sere serpe uzandı! Tatil keyfi yaptı

     Sıcaklardan bunaldı! Çareyi bahçede hortumla yıkanmakta buldu

    Sıcaklardan bunaldı! Çareyi bahçede hortumla yıkanmakta buldu

     Trafiği birbirine kattı! Bir anda aracından inip üzerini çıkarttı

    Trafiği birbirine kattı! Bir anda aracından inip üzerini çıkarttı

     Sıcaklar fena çarptı! Vücudunda buz erittiği anları paylaştı

    Sıcaklar fena çarptı! Vücudunda buz erittiği anları paylaştı

     Yine çok özgüvenli! Bikinisiyle meydan okudu... “Hipnotize ettim”

    Yine çok özgüvenli! Bikinisiyle meydan okudu... “Hipnotize ettim”

     Mayosuyla elinde topla bekledi! Eğlenceli anlar... “Kim oynamak ister?”

    Mayosuyla elinde topla bekledi! Eğlenceli anlar... “Kim oynamak ister?”

     Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

     Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

    Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

     Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

    Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendiTürk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi
    Eski günlerine geri döndü! Vuruşuyla resmen büyülediEski günlerine geri döndü! Vuruşuyla resmen büyüledi
    Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

    Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

    Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

    Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

    15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

    15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Günün Videosu

    Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
    Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.