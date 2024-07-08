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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa itiraf etti! 'Eskiden karnımı saklardım şimdi sergilemeyi seviyorum'

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa itiraf etti! 'Eskiden karnımı saklardım şimdi sergilemeyi seviyorum'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.07.2024 09:01
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    Ariella Nyssa, 730 bin takipçiye sahip Instagram hesabında sık sık öz sevgi tavsiyeleri paylaşan bir beden pozitif etkileyicisidir. Nyssa, son paylaşımlarından birinde neden karnını sevdiğini anlattı.

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa itiraf etti! 'Eskiden karnımı saklardım şimdi sergilemeyi seviyorum'

    Günümüzde birçok kişinin özgüven eksikliklerinden ve eleştirilerden çekinmesinden dolayı gizleme çalıştığı yanları var. Ancak bir kadın artık durmamızın zamanının geldiğini söylüyor.

    730 binden fazla Instagram takipçisine sahip vücut pozitifliği etkileyicisi Ariella Nyssa, kendini sevme tavsiyeleri paylaşmasıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde, yıllardır sakladığı göbeğini kısa üstlerle sergilemekten neden mutlu olduğunu açıkladı.

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    Paylaşımında, mini etek ve kısa bir üstle dikkatleri üzerine çekti ve göbeğinin ilgi odağı olmasını sağladı.

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    Nyssa paylaşımına, "Eskiden uzaktan yakından düşük bel bir şey giymekten çekinirdim. Şimdi giymeyi en sevdiğim şeylerden biri. Dürüst olmak gerekirse, güzel olmak için düz bir karına ihtiyacımız olduğuna kim karar verdi?" şeklinde yazdı.

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    Fotoğraflar o zamandan beri 8 binden fazla beğeni ve onlarca yorum aldı.

    Bir hayran coşkuyla şöyle dedi: "Vay canına çok seksi görünüyorsun." Bir diğeri şöyle cevap verdi: "Muhteşem görünüyorsun." Başka biri de şöyle ekledi: "Kızım, bu kıyafeti mahvetmişsin."


    Express


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    sosyal medya Instagram vücut
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