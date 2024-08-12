KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Sosyal medya fenomeni Georgina Cox kıvrımlarını gizlemeyi reddetti! "Bikinimi gururla ve bronz bir şekilde taşıyacağım"

    Sosyal medya fenomeni Georgina Cox kıvrımlarını gizlemeyi reddetti! "Bikinimi gururla ve bronz bir şekilde taşıyacağım"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.08.2024 14:32
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kişisel antrenör Georgina Cox, hayatının çoğunluğunu vücuduyla mücadele ederek geçirdi. Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi olan Cox, formda olma yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini biliyordu.

    Bir kadın, vücudu hakkında ne düşünülürse düşünülsün bu yaz kıvrımlarını saklamayacağını cesurca ilan etti. Middlesbrough'lu kişisel antrenör Georgina Cox, fitness konusunda tutkulu biri ancak, hayatının çoğunluğunu vücut imajıyla mücadele ederek geçirdiğini itiraf ediyor ve bu da onu 'fit olmak' tanımını yeniden düşünmeye yöneltiyor.

    Snapinsta.app_448135660_849657030319500_6144609594746433578_n_1080

    33 yaşında olan Georgina, zamanını başkalarının fitness yolculuklarına yardımcı olmaya adadı ancak kendi yaşam tarzı içinde dengeyi bulması biraz zaman aldı. Bikini vücutlarının belirli bir estetiğe uyması gerektiği fikrine karşı açıkça konuştu.

    Snapinsta.app_453133018_1715491539214825_2844417470248379024_n_1080

    Daily Star'da yer alan habere göre, kişisel antrenör Georgina Cox özel bir röportajda "Her yaz 'bikini' vücutları etrafındaki anlatı, kendinizin en küçük versiyonu olmanız gerektiğidir. Daha sıcak havalara doğru yaklaşırken sosyal medyam 'yaz parçalama', 'yaz vücudu' ve 'bikini vücudu' egzersizleriyle dolup taşıyor. Yazın tadını çıkarmaya veya giymek istediğimiz şeyleri giymeye ancak bedenlerimizi değiştirirsek layık olduğumuza inanmak üzere şartlandırıldık. Güneşi cildinizde hissetmek için kilo vermenize gerek yok. Giymek istediğiniz şeyleri giymek için kendinizin daha küçük bir versiyonu olmak zorunda değilsiniz ve şu anda içinde bulunduğunuz bedenle, tam olarak olduğunuz gibi, yazın tadını çıkarmayı hak ediyorsunuz. Şanslıysak, hayatımızda 80 yaz yaşarız, vücudunuzun nasıl göründüğüyle tüketilen bir yazı daha boşa harcamayın." dedi.

    Snapinsta.app_453029920_1456137701725122_2837955572604287034_n_1080

    Georgina, sosyal medyada gezinirken gördüğümüz o 'mükemmel' karelerin ardındaki gerçeği açıkladı. Çoğu zaman 'mükemmel pozlar' veren insanları gördüğümüzü ve dahası, görüntülerin genellikle biraz süslendiğini belirtti.

    Snapinsta.app_448011063_1160493288618218_4838942671746533317_n_1080

    Gerçeklerle yüzleşerek, günlük hayatlarımızı başkalarının öne çıkan anlarıyla karşılaştırma tuzağına düşmenin ne kadar kolay olduğunu hatırlattı. İster filtrelerden, ister biraz fotoğraf düzenlemesinden veya sadece bir poz vermekten kaynaklansın sosyal medyadaki her şey göründüğü gibi değildir ve bunu akılda tutmak zordur.

    Snapinsta.app_448009415_3367437130067536_1235924591736132354_n_1080

    Herkes internette mükemmel resim görünümü peşinde. Bu da muhtemelen rahat, günlük vücutlarını göstermedikleri anlamına geliyor. Göbek kıvrımlarını çatlak çizgilerini sergileyen birini neredeyse hiç görmezsiniz, ancak bu onların var olmadığı anlamına gelmez.

    Snapinsta.app_452976133_376903038766810_7907531668314692197_n_1080

    Georgina, "Büyürken, yalnızca daha zayıf, daha yağsız ve daha küçük olursam formda ve sağlıklı olacağımı gerçekten varsaydım. Toplum bana, egzersiz yaparsam selülitlerimden, kalça çöküntülerimden kurtulacağıma ve mükemmel düz bir karnım olacağına inandırdı. Haftada 5 kez egzersiz yapıyorum ve bunu yaklaşık on yıldır yapıyorum ve hala selülitlerim var. Vücudumuzun bu kısımları 'kusurlar' değil, insan olmanın doğal parçalarıdır. Vücudumun bu kısımlarını gösteriyorum çünkü bunlar benim için çok ihtiyaç duyduğum bir hatırlatıcı ve umarım ulaştıkları herkese yardımcı olurlar. Hiç kimse tamamen normal olan bir şey için utanç duymayı hak etmiyor. Yumuşak ve güçlü olabilirsiniz. Selülitiniz olabilir ve yine de formda olabilirsiniz. Oturduğunuzda kıvrımlarınız olabilir ve yine de sağlıklı olabilirsiniz, çünkü sağlık herkeste farklı görünür." dedi.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    bikini
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

    Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.