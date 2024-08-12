Sosyal medya fenomeni Georgina Cox kıvrımlarını gizlemeyi reddetti! "Bikinimi gururla ve bronz bir şekilde taşıyacağım"

Bir kadın, vücudu hakkında ne düşünülürse düşünülsün bu yaz kıvrımlarını saklamayacağını cesurca ilan etti. Middlesbrough'lu kişisel antrenör Georgina Cox, fitness konusunda tutkulu biri ancak, hayatının çoğunluğunu vücut imajıyla mücadele ederek geçirdiğini itiraf ediyor ve bu da onu 'fit olmak' tanımını yeniden düşünmeye yöneltiyor.

33 yaşında olan Georgina, zamanını başkalarının fitness yolculuklarına yardımcı olmaya adadı ancak kendi yaşam tarzı içinde dengeyi bulması biraz zaman aldı. Bikini vücutlarının belirli bir estetiğe uyması gerektiği fikrine karşı açıkça konuştu.

Daily Star'da yer alan habere göre, kişisel antrenör Georgina Cox özel bir röportajda "Her yaz 'bikini' vücutları etrafındaki anlatı, kendinizin en küçük versiyonu olmanız gerektiğidir. Daha sıcak havalara doğru yaklaşırken sosyal medyam 'yaz parçalama', 'yaz vücudu' ve 'bikini vücudu' egzersizleriyle dolup taşıyor. Yazın tadını çıkarmaya veya giymek istediğimiz şeyleri giymeye ancak bedenlerimizi değiştirirsek layık olduğumuza inanmak üzere şartlandırıldık. Güneşi cildinizde hissetmek için kilo vermenize gerek yok. Giymek istediğiniz şeyleri giymek için kendinizin daha küçük bir versiyonu olmak zorunda değilsiniz ve şu anda içinde bulunduğunuz bedenle, tam olarak olduğunuz gibi, yazın tadını çıkarmayı hak ediyorsunuz. Şanslıysak, hayatımızda 80 yaz yaşarız, vücudunuzun nasıl göründüğüyle tüketilen bir yazı daha boşa harcamayın." dedi.

Georgina, sosyal medyada gezinirken gördüğümüz o 'mükemmel' karelerin ardındaki gerçeği açıkladı. Çoğu zaman 'mükemmel pozlar' veren insanları gördüğümüzü ve dahası, görüntülerin genellikle biraz süslendiğini belirtti.

Gerçeklerle yüzleşerek, günlük hayatlarımızı başkalarının öne çıkan anlarıyla karşılaştırma tuzağına düşmenin ne kadar kolay olduğunu hatırlattı. İster filtrelerden, ister biraz fotoğraf düzenlemesinden veya sadece bir poz vermekten kaynaklansın sosyal medyadaki her şey göründüğü gibi değildir ve bunu akılda tutmak zordur.

Herkes internette mükemmel resim görünümü peşinde. Bu da muhtemelen rahat, günlük vücutlarını göstermedikleri anlamına geliyor. Göbek kıvrımlarını çatlak çizgilerini sergileyen birini neredeyse hiç görmezsiniz, ancak bu onların var olmadığı anlamına gelmez.

Georgina, "Büyürken, yalnızca daha zayıf, daha yağsız ve daha küçük olursam formda ve sağlıklı olacağımı gerçekten varsaydım. Toplum bana, egzersiz yaparsam selülitlerimden, kalça çöküntülerimden kurtulacağıma ve mükemmel düz bir karnım olacağına inandırdı. Haftada 5 kez egzersiz yapıyorum ve bunu yaklaşık on yıldır yapıyorum ve hala selülitlerim var. Vücudumuzun bu kısımları 'kusurlar' değil, insan olmanın doğal parçalarıdır. Vücudumun bu kısımlarını gösteriyorum çünkü bunlar benim için çok ihtiyaç duyduğum bir hatırlatıcı ve umarım ulaştıkları herkese yardımcı olurlar. Hiç kimse tamamen normal olan bir şey için utanç duymayı hak etmiyor. Yumuşak ve güçlü olabilirsiniz. Selülitiniz olabilir ve yine de formda olabilirsiniz. Oturduğunuzda kıvrımlarınız olabilir ve yine de sağlıklı olabilirsiniz, çünkü sağlık herkeste farklı görünür." dedi.