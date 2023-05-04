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Sosyal medya fenomeni Gracie Bon kural dinlemedi! Alışveriş merkezinde ‘yasak’ fotoğraflar çekince kovuldu

04.05.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Gracie Bon, bir alışveriş merkezinin önünde fotoğraf çekildi. 25 yaşındaki fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerin fotoğraf çekiminin yasak olduğunu söyleyerek kendisini kovduğunu dile getirdi. Bon hayranlarıyla yasaklanan fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya fenomeni Gracie Bon kural dinlemedi! Alışveriş merkezinde ‘yasak’ fotoğraflar çekince kovuldu

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Gracie Bon, halka açık bir alışveriş merkezinin önünde fotoğraf çekildiği için kovulduğunu iddia ederek Instagram’dan isyan etti. Instagram’da milyon takipçisi bulunan fenomen isimin yasak alanda yaptığı çekimden pozları hayranlarından tam not aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bon, “Benim yasak fotoğraflarım. Bir alışveriş merkezinin önünde çekildim ve görünüşe göre bu şekilde fotoğraf çekilmek yasakmış. Beni azarlayıp kovdular” notunu ekledi.

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Sosyal medya fenomeni Bon’un pozları kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle senin güzelliğini kıskandıkları için kovmuşlardır” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her halinle mükemmelsin” yorumunu ekledi.

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