Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, süper minisini dizüstü leopar çizmesiyle kombinledi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünlerdeki kıyafet seçimleri sayesinde dikkatleri üzerine çekerek milyonlara ulaşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ivana Knöll Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımıyla ses getirmeyi başardı. Fenomen ismin mini elbisesi ve dizüstü çizmeleriyle yaptığı kombin beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisinde Hırvatistan eski güzellik kraliçesi Ivana Knöll bir masanın başına geçerek yemek yediği anlarda poz verdi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.