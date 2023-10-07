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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, süper minisini dizüstü leopar çizmesiyle kombinledi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, süper minisini dizüstü leopar çizmesiyle kombinledi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    07.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ivana Knöll son paylaşımında da hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim Milano'dan yaptığı paylaşımında süper mini elbisesini leopar desenli dizüstü çizmesiyle kombinleyerek ilgi topladı. Knöll'ün paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünlerdeki kıyafet seçimleri sayesinde dikkatleri üzerine çekerek milyonlara ulaşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ivana Knöll Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımıyla ses getirmeyi başardı. Fenomen ismin mini elbisesi ve dizüstü çizmeleriyle yaptığı kombin beğeni topladı.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

    knöll

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisinde Hırvatistan eski güzellik kraliçesi Ivana Knöll bir masanın başına geçerek yemek yediği anlarda poz verdi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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    sosyal medya fenomen

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