Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Üzerini çıkararak spor yapmaya devam etti... Viral olan görüntüler tepki topladı

Günlük egzersiz programını ve sağlıklı yaşam rutinlerini paylaşan Bryce Adams sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Spor salonunda antrenman yapan fenomen isim çevresindekilere aldırış etmeden bir anda sporcu sütyenini çıkarttı. Üstsüz bir şekilde spor yapmaya devam eden fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"ÇOK GEREKSİZ BİR HAREKET"

Karşısında barfiks çeken adamın şaşkınlık dolu bakışlarına aldırış etmeden çıplak bir şekilde spor yapmaya devam eden Adams'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hareketi gereksiz bulunduğunu dile getirerek olumsuz yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok gereksiz bir hareket" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten kendinize neden bunu yaptığınızı anlamıyorum" yorumunu ekledi.