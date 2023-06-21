Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımıyla nefesleri kesti! Pantolonunu kalçasından aşağı indirip bluzunu yukarı kaldırdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 300 bini aşkın takipçiye ulaşmayı başaran Sandoval yine Instagram’ın topluluk kurallarının limitlerini zorladı. Fenomen isim son paylaşımda bir kot pantolon ve beyaz bluzla sevenlerinin karşısına çıktı. Sandoval kamera karşısında verdiği cesur pozla hayranlarının takdirini kazandı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval, kot pantolonunu kalçasında aşağıya doğru indirerek beyaz bikini altını gösterdi. Aynı pozunda fenomen isim bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerinin gözükmesine izin verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.