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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımıyla nefesleri kesti! Pantolonunu kalçasından aşağı indirip bluzunu yukarı kaldırdı

21.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Julia Sandoval, Instagram’dan yaptığı son gönderisinde de hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval cesur paylaşımıyla nefesleri kesti! Pantolonunu kalçasından aşağı indirip bluzunu yukarı kaldırdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 300 bini aşkın takipçiye ulaşmayı başaran Sandoval yine Instagram’ın topluluk kurallarının limitlerini zorladı. Fenomen isim son paylaşımda bir kot pantolon ve beyaz bluzla sevenlerinin karşısına çıktı. Sandoval kamera karşısında verdiği cesur pozla hayranlarının takdirini kazandı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

JULİA

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval, kot pantolonunu kalçasında aşağıya doğru indirerek beyaz bikini altını gösterdi. Aynı pozunda fenomen isim bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerinin gözükmesine izin verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

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