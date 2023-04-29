Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine bildiğiniz gibi! Şekerli pozu Instagram’ı salladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Julia Sandoval Instagram yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Yatağının önüne oturarak şeker yediği anları paylaşan Sandoval’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sarı gömleğinin düğmelerini açarak beyaz iç çamaşırını gösteren Sandoval, şeker yediği anlarda çekilen pozlarını sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sundu.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğen ve yorum toplamayı başardı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Sandoval’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir güzellik böyle?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçek olamayacak kadar iyi” yorumunu ekledi.