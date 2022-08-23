Sosyal medya fenomeni Lucy Banks’ın müstehcen pozları başına bela oldu! Komşuları polise şikayet etti

Avustralya’nın Perth şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Lucy Banks isimli sosyal medya fenomeni, kurumsal bankacılık işinden istifa ederek 2019 yılında OnlyFans hesabını açmıştı. İki çocuk annesi kadın sosyal medyadaki seksi paylaşımları sayesinde aylık kazancının 60 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 278 bin TL) ulaştığını anlattı. Mali bağımsızlığının ve rahat bir yaşamın tadını çıkarttığını ifade eden Banks, çevresinden ölüm tehditleri aldığını söyledi.

ÇOCUKLARINI ELİNDEN ALMAK İSTEDİLER

Kendisine eleştirilerini ileten ve yaptığı iş nedeniyle öfkelenen kişilerden korunmak için Banks yasal olarak adını değiştirdi. İşinden dolayı komşularının beş kez polise kendisini ihbar ettiğini itiraf eden Banks, çocuklarının elinden alınması için sosyal hizmetlere başvuru yapıldığını dile getirdi. Hatta adresini bulan kişilerin evini tahrip ettiğini bile söyledi.

Polise ihbar edilmesi nedeniyle üzüldüğünü dile getiren Banks, “Gerçekten üzüldüm. Ben olağanüstü bir anneyim ve yaptığım her şeyde çocuklarımın güvende olduğundan emin oluyorum” dedi.



