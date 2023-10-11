Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot ev haliyle adeta büyüledi! Bluzunu yukarı doğru kaldırarak yeni bir tarz yarattı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Pauline Tantot hayranlarının karşısına bu kez de ev haliyle çıktı. Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplarken ev tarzı da gündem yarattı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Tantot ayna karşısına geçerek bluzunu yukarı doğru kaldırdığı bir poz verdi. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not aldı. Tantot'un gönderisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.



