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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot ev haliyle adeta büyüledi! Bluzunu yukarı doğru kaldırarak yeni bir tarz yarattı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot ev haliyle adeta büyüledi! Bluzunu yukarı doğru kaldırarak yeni bir tarz yarattı

    11.10.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Pauline Tantot Instagram'dan yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim son olarak sevenlerinin karşısına ev tarzıyla çıktı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Pauline Tantot hayranlarının karşısına bu kez de ev haliyle çıktı. Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplarken ev tarzı da gündem yarattı.

    ÇOK BEĞENİLDİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Tantot ayna karşısına geçerek bluzunu yukarı doğru kaldırdığı bir poz verdi. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not aldı. Tantot'un gönderisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pauline Tantot

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