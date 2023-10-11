Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, spor salonunda karın kaslarını gösterdi! Instagram'da gündem yarattı

27 yaşındaki fenomen isim sıklıkla sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda cesur seçimler yapıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya çapına yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rajek son olarak spor salonunun aynasında karın kaslarını gösterdiği poz vererek paylaşım yaptı.

HAYRANLARININ BEĞENİSİNİ KAZANDI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında mavi spor sütyeni ve taytla poz verdi. Fenomen isim ayna karşısına geçti ve taytını aşağıya doğru indirerek karın kaslarını gösterdi. Rajek'in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.