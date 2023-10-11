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    4. Golf fenomeni Paige Spiranac samimi pozlar! Derin göğüs dekoltesiyle selfie paylaştı... Hayranlarının gönlünü kazandı

    Golf fenomeni Paige Spiranac samimi pozlar! Derin göğüs dekoltesiyle selfie paylaştı... Hayranlarının gönlünü kazandı

    11.10.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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    Profesyonel golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal meyda fenomenliğine soyunan Paige Spiranac kısa sürede 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Spor kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de sevenlerini büyüleyen fenomen isim son paylaşımıyla da sevenlerinin beğenisini topladı. Fenomen isim hayranlarına "Sizi çok seviyorum" diyerek seslendi.

    Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Spiranac, “Yaşayan en seksi kadın” seçilerek bir anda dünyanın ilgisini çekmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim sıklıkla cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Fenomen isim son olarak yeşil derin göğüs dekolteli bluzuyla selfie çekildiği pozlarını paylaştı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplayan fenomen isim golf arabasının içinde poz verdi. Yeşil derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni toplayan Spiranac, "Gülümsüyorum çünkü sizi çok seviyorum" notunu ekledi.

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    Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken Spiranac'in gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Büyüleyici bir güzellik" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Paige Spiranac

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