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Sosyal medya fenomeni Zoe Gray’in eş değiştirme partisi itirafı sosyal medyayı karıştırdı! “Sevgilimi başka bir kadınla izledim”

16.03.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Zoe Gray’in konuk olduğu bir podcastte yaptığı itiraf sosyal medyada bir anda gündem yaratmayı başardı. “Option One” podcastinde konuşan Gray, hayatının en çılgın deneyimini erkek arkadaşıyla katıldıkları bir eş değiştirme partisinde yaşadıklarını söyledi. Bu partiden sonra se aşk hayatına dair bazı çizgiler oluşturmaya başladığını itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Zoe Gray’in eş değiştirme partisi itirafı sosyal medyayı karıştırdı! “Sevgilimi başka bir kadınla izledim”

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasından seksi fotoğraf ve videolarını satarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zoe Gray, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcastte birbirinden ilginç itiraflara imza attı. 4 yıl boyunca erkek arkadaşıyla birlikte eş değiştirme partilerine katıldıklarını söyleyen Gray bu partilerden sonra kıskanç olduğunu fark ettiğini ve ilişkilerdeki limitlerini gördüğünü dile getirdi.

“GERÇEKTEN EĞLENDİM AMA...”

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İlişkilerinde heyecan yaşamayı sevdiğini ifade eden Gray, “Eş değiştirme partilerinde gerçekten eğlendim. Sevgilimi başka bir kadınla izledim. Onları gördüğümde ilk başta kötü bir duygum yoktu ama zamanla kıskanmaya başladım. Çünkü o kadının benim rolümü çaldığını düşündüm. Benim için çok zordu” dedi.

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Hayatı boyunca maceracı ve yeniliklere açık olduğunu belirten Gray, “Her zaman oldukça maceracı ve olaylara açık oldum ama benim de bazı limitlerim olduğunu öğrendim. Onu suçlamıyorum bu benim de fikrimdi ve beraber gitmeye karar verdik” diye konuştu.

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sosyal medya OnlyFans parti eş değiştirme

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