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  4. “Giyindim” dedi ama yine iddialı pozları geldi... Lottie Moss transparan iç çamaşırıyla heyecanlandırdı

“Giyindim” dedi ama yine iddialı pozları geldi... Lottie Moss transparan iç çamaşırıyla heyecanlandırdı

15.03.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un üvey kız kardeşi olarak tanınan Lottie Moss, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Son dönemde yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden erotik paylaşımlarda bulunan Moss, son gönderisinde Instagram’da “Giyindim” notuyla bir gönderi paylaştı.

“Giyindim” dedi ama yine iddialı pozları geldi... Lottie Moss transparan iç çamaşırıyla heyecanlandırdı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss’u yine kimse durduramadı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Lottie Moss, bu kez “Giyindim” notuyla çıplak eleştirilerini ti’ye almayı seçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Lottie Moss, siyah kot yelek ve etekle kombinlediği çizmeleriyle kameraların karşısına geçti. Moss kot yeleğini çıkarttığında ise sevenlerini transparan bir iç çamaşırıyla karşıladı.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Lottie Moss’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lottie Moss

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