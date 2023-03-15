“Giyindim” dedi ama yine iddialı pozları geldi... Lottie Moss transparan iç çamaşırıyla heyecanlandırdı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss’u yine kimse durduramadı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Lottie Moss, bu kez “Giyindim” notuyla çıplak eleştirilerini ti’ye almayı seçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Lottie Moss, siyah kot yelek ve etekle kombinlediği çizmeleriyle kameraların karşısına geçti. Moss kot yeleğini çıkarttığında ise sevenlerini transparan bir iç çamaşırıyla karşıladı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Lottie Moss’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.