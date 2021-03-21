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  4. Sosyal medya fenomeninden AVM'de maske takmayanlara 'dayak' şakası!

Sosyal medya fenomeninden AVM'de maske takmayanlara 'dayak' şakası!

21.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da AVM kurallarına uymayanlara dikkat çekmek için maskesiz gezenleri şakalamaya karar verince ilginç görüntüler oluştu. Şakada, maske takmayan kişi güvenlik görevlisi tarafından şiddete maruz kalıyor. O anlarsa kamerayla saniye saniye kayda alınıyor. İşte AVM'de maskesiz gezenlerin panik yaşamasına sebep olan o şaka...

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir alışveriş merkezinde korona virüse karşı korunmak amacıyla maske takmayanlara ders niteliğinde şaka yapıldı. Biri güvenlik görevlisi kılığına, diğeri de maskesiz dolaşan kişi rolüne giren 2 sosyal medya fenomeni, maske takmayanlara korku yaşattı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİNİ COPLA DÖVDÜ

Güvenlik görevlisi, AVM’de maskesiz dolaşanların önünde diğer sosyal medya fenomenini copla dövdü. Onu gören diğer maske takmayanlar ise dayak yememek için panikle maskelerini taktı.

'SAĞLIK İÇİN DEĞİL KORKTUKLARI İÇİN MASKE TAKIYORLAR'

Şakayı yapan iki fenomen, insanların sağlıklarını düşündükleri için değil yalnızca güvenlik güçlerinin sert kurallar uygulamasıyla maske taktıklarını söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Rusya

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